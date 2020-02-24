賴統生11天了還沒醒…南市議員4要求「保護消防員」！消防局：嚴禁出勤坐後艙

▲台南市議員蔡筱薇召開記者會爭取消防員權益。（圖／翻攝蔡筱薇臉書，下同）

記者莊智勝／台南報導

高雄市消防局鳳翔分隊一輛水箱車13日深夜值勤遭搶黃燈的聯結車撞翻，釀成1死4傷慘劇，小隊長馮永昌當場殉職，而傷勢最為嚴重的隊員賴統生昏迷11天，至今仍未醒轉。台南市議員蔡筱薇今與李宗翰、沈震東、呂維胤共同召開記者會，並提出4點要求；市府消防局也允諾，除全面清查消防車並裝設安全帶外，未來嚴禁人員出勤乘坐消防後艙。

13日當天深夜，鳳翔分隊消防水箱車鳴笛出勤，但才剛駛出約短短400公尺，旋即在路口遭搶黃燈的聯結車撞上，當時馮姓小隊長坐在後艙，且未繫安全帶，強大的撞擊力道當場將馮小隊長與另名隊員甩飛車外，造成馮當場死亡。案發後消防局全面檢討，後續將清查各分隊車輛，並在人員座艙加裝安全帶，保護同仁執勤安全。

對此，台南市議員蔡筱薇、李宗翰、沈震東、呂維胤24日召開「避免消防車出勤意外重演，消防車全面安檢再升級」記者會，要求公部門重視基層安全，並提出4點要求，包括清查編制內的消防車是否有安全帶設計，並爭取設計特製扣環，兼顧安全及便利性；車輛款式不同影響保險問題，要求未來採購單艙雙排之消防車；落實緊急車輛的駕駛訓練及行車教育安全；以及全面檢視出勤過程SOP，尤其針對短時間內出勤檢討機制給予放寬。

市府消防局也允諾，將全面清查消防車並裝設安全帶、嚴禁人員出勤乘坐消防車後艙、舉辦防禦駕駛訓練、改善汰換車輛警示燈，並採用國外認證燈具、補助外勤人員醫療保險，保額300萬元、未來優先採購單艙雙排消防車。

蔡筱薇也表示，感謝市府對於基層消防的重視，「謝謝消防隊員24小時守護我們的家園，未來我們將持續為消防員爭取權益！」

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