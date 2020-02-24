　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

冠新肺炎國際疫情社區監測採檢　台南市民可前往鄰近醫院就診

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲因應全球冠新肺炎（武漢肺炎COVID-19）疫情擴大，為及早發現疑似個案及防堵病毒於社區及醫療院所傳播，市民檢疫可就近至台南市各大醫院就診。（圖／記者林悅翻攝）

▲因應全球冠新肺炎（武漢肺炎COVID-19）疫情擴大，為及早發現疑似個案及防堵病毒於社區及醫療院所傳播，市民檢疫可就近至台南市各大醫院就診。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市衛生局提醒，因應全球冠新肺炎（武漢肺炎COVID-19）疫情擴大，為及早發現疑似個案及防堵病毒於社區及醫療院所傳播，中央流行疫情指揮中心加強社區監測，民眾14天內有國外旅遊史（包含新加坡、泰國及日本及其他國家）或曾接觸來自國外有發燒或呼吸道症狀人士接觸史，可就近至台南市各大醫院就診。

根據衛福利疾管署冠新肺炎（武漢肺炎）截至2月23日統計，中國大陸累計31省市區（不含港澳特別行政區)確診76936例，2442例死亡，多地區出現社區群聚；國際間累計1766例，台灣累計28例確診個案，1名死亡，5名已出院；武漢肺炎國際持續升溫，台南市衛生局提醒，新加坡、泰國、日本及其他國家等入境出現發燒或呼吸道相關症狀者，可至鄰近醫院就診，就診時請主動告知醫師詳細出國地點、旅遊史及症狀，有助醫師診斷。

請繼續往下閱讀...

台南市衛生局提醒，因應全球冠新肺炎（武漢肺炎COVID-19）疫情擴大，為及早發現疑似個案及防堵病毒於社區及醫療院所傳播，中央流行疫情指揮中心已於2月17日起加強社區監測，民眾14天內有國外旅遊史(包含新加坡、泰國及日本及其他國家)或曾接觸來自國外有發燒或呼吸道症狀人士接觸史，可就近至台南市各醫院就診，台南市指定應變醫院為衛福部台南醫院，隔離醫院有成大醫院、永康奇美醫院、台南新樓醫院、台南市立醫院、郭綜合醫院、安南醫院、衛福部胸腔病院、柳營奇美醫院、麻豆新樓醫院、佳里奇美醫院。

民眾如果入境有症狀者，或返國後14天內如出現疑似症狀者，建議至上述鄰近醫院就醫即可，並非僅醫學中心才可採檢。民眾就診時請注意，看病前請戴上口罩及攜帶健保卡以便過卡，至診間時請誠實告知醫師或醫護人員旅遊史、職業別、接觸史及群聚史（TOCC），並且主動告知是否有發燒、咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、鼻塞、胸悶、胸痛或呼吸不順等呼吸道症狀，發病與持續時間，以利醫師評估是否進行檢驗。

衛生局再次強調，民眾應落實肥皂勤洗手、避免觸摸眼鼻口，及做好咳嗽禮節，口罩使用時機應著重在「看病、陪病、探病的時候要戴，有呼吸道症狀者應戴口罩，有慢性病者外出建議戴口罩」。民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合各項防疫措施；因應明天開學需求，兒童口罩購買方式則將自2月20日起一併改為7天內四片（限12歲以下兒童健保卡購買），衛生局已公告特約藥局與各區衛生所名單（首頁／衛生安全／嚴重特殊傳染性肺炎／疫情訊息）附有地址、電話，並提供Google地圖資訊供台南民眾參考（https://reurl.cc/xD5kYV），建議民眾致電鄰近藥局購買口罩流程與存貨狀況，避免白跑一趟。

►75%酒精的乾洗手來啦！

ET快訊
即日起從日本、新加坡返台民眾　入境後要「自主健康管理14天」
血友病童跟媽媽今晚抵桃機　陳時中：已派護理師前往成都隨行
第27例的太太、小兒子確診「接觸者143人」　妻曾呼吸道症狀
南韓旅遊建議提升第三級！明起入境台灣要「居家檢疫14天」
快訊／再新增2例新冠肺炎！　第27例太太、小兒子確診
LIVE／血友病童回台先機邊檢疫不進航廈　指揮中心最新說明
五股溼地「傳聞動物」終於被錄到！居民超驚喜：已經10年沒看過
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

網喊快停辦「大甲媽百萬人遶境」　陳時中：會找宗教領袖、團體討論

手機定位監測！中港澳旅遊史需「居家檢疫14天」　違規外出最高罰15萬元

血友病童今晚回家！「千里送藥→輿論酸爆」...19天事件始末一次看

台灣3起家庭群聚感染　「個案身分＆關係」懶人包一圖看懂！

即日起從日本、新加坡返台民眾　入境後要「自主健康管理14天」

「新冠肺炎確診30例」1死亡、5出院　累計通報2049個案！

血友病童跟媽媽今晚抵桃機！已派護理師隨行　陳時中：往後都以包機為原則

案29太太、小兒子確診「掌握接觸者143人」　太太曾因呼吸道症狀4度就醫

快訊／嚴防新冠肺炎擴散　台東縣府宣布：禁同仁到2、3級旅遊警示國

影／韓國旅遊建議升至第三級警告　25日0時起入境台灣要「居家檢疫14天」

不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」

超爆笑！讓「電梯超重」惡整乘客 她被集體狂盯...秒尬笑默默走出

鄧紫棋直播唱《光年之外》連升8個key！ 飆高音到「站起來」：我要死了ＸＤ

鄧紫棋邊練腹肌邊飆《來自天堂的魔鬼》 被說「臉大」氣pupu：因為我靠近鏡頭！

暖意滿滿！DIY清燉蘿蔔牛肉湯 掌握大廚食譜30分鐘出菜上桌

免用電腦！只要1台手機+1分鐘　iPhone專屬來電答鈴輕鬆自製

血友病童「藥不夠用」！母急求救　陳時中：已開藥可以用到3／28

音樂家長腦瘤...動手術左手恐失能 醫出奇招「開刀邊拉小提琴」續生涯

價格超佛心！旗津「在地隱藏小吃」 大雞腿1隻40元他讚：根本搶便宜

搶不到別緊張！3招教你輕鬆防疫 8步驟學會「DIY布口罩」、消毒液

網喊快停辦「大甲媽百萬人遶境」　陳時中：會找宗教領袖、團體討論

手機定位監測！中港澳旅遊史需「居家檢疫14天」　違規外出最高罰15萬元

血友病童今晚回家！「千里送藥→輿論酸爆」...19天事件始末一次看

台灣3起家庭群聚感染　「個案身分＆關係」懶人包一圖看懂！

即日起從日本、新加坡返台民眾　入境後要「自主健康管理14天」

「新冠肺炎確診30例」1死亡、5出院　累計通報2049個案！

血友病童跟媽媽今晚抵桃機！已派護理師隨行　陳時中：往後都以包機為原則

案29太太、小兒子確診「掌握接觸者143人」　太太曾因呼吸道症狀4度就醫

快訊／嚴防新冠肺炎擴散　台東縣府宣布：禁同仁到2、3級旅遊警示國

影／韓國旅遊建議升至第三級警告　25日0時起入境台灣要「居家檢疫14天」

花8個月完成環球航行創紀錄　澳洲81歲翁：暫時不想離開陸地　

不斷更新／南韓出現第8例新冠肺炎死亡　神奈川縣男職員確診

網喊快停辦「大甲媽百萬人遶境」　陳時中：會找宗教領袖、團體討論

摔角選手上身！道奇兔激動PK草球　一記「華麗背摔」讓網笑翻

吃下埋14個月的麥當勞！「薯條變綠色+奶昔成塊狀」　他作嘔：沒想像的糟

手機定位監測！中港澳旅遊史需「居家檢疫14天」　違規外出最高罰15萬元

馬來西亞2部長遭公正黨開除　傳將投奔在野黨

血友病童今晚回家！「千里送藥→輿論酸爆」...19天事件始末一次看

台灣3起家庭群聚感染　「個案身分＆關係」懶人包一圖看懂！

即日起從日本、新加坡返台民眾　入境後要「自主健康管理14天」

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

生活熱門新聞

快訊／公布26例「全台分布圖」！北部女位置曝

醫事人員憤怒被禁出國　台大醫院工會：一年前就得排假

網美飛韓代購！返台住隔離病房「吐舌自拍」

劉真裝葉克膜18天　醫曝現實換心條件

快訊／滯武漢血友病童今晚返台！

快找找　他懸賞10萬元買這隻娃娃

禁止醫事人員出國　衛福部說話了

衝韓國代購！網美返台俏皮吐舌：疑似肺炎

熱回30°C又變天！228連假天氣出爐

台醫界組隊赴中「薪水30萬」！蔡正元爆禁出國內幕

快訊／再新增2例！　第27例太太、小兒子確診

血友病童媽急救孩子！館長一看怒了

今連2天飆30度！下波轉雨降溫時間曝　228連假天氣出爐

台灣新冠肺炎28例身分＆關係曝光

更多熱門

相關新聞

賴統生還沒醒…南市議員4要求保護消防員

賴統生還沒醒…南市議員4要求保護消防員

高雄市消防局鳳翔分隊一輛水箱車13日深夜值勤遭搶黃燈的聯結車撞翻，釀成1死4傷慘劇，小隊長馮永昌當場殉職，而傷勢最為嚴重的隊員賴統生昏迷11天，至今仍未醒轉。台南市議員蔡筱薇今與李宗翰、沈震東、呂維胤共同召開記者會，並提出4點要求；市府消防局也允諾，除全面清查消防車並裝設安全帶外，未來嚴禁人員出勤乘坐消防後艙。

台南市消防局嚴禁乘坐消防車後艙

台南市消防局嚴禁乘坐消防車後艙

台南藥師公會提醒慢性病患到健保藥局領藥

台南藥師公會提醒慢性病患到健保藥局領藥

童未戴口罩　竟挨恐怖幼保員暴打

童未戴口罩　竟挨恐怖幼保員暴打

訪美國佛州州政府郭信良暢談台南

訪美國佛州州政府郭信良暢談台南

關鍵字：

冠新肺炎國際疫情社區監測採檢台南

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／公布26例「全台分布圖」！北部女位置曝

起底血友病童母！前外交官：取得國籍就離婚

陳時中背5657萬元債務…存款不到300萬

謝和弦再開譙Keanna「荷蘭血統哪來」

醫事人員憤怒被禁出國　台大醫院工會：一年前就得排假

劉仕傑道歉了！澄清「血友病童」消息來源

春風「以為有艷遇」結果被已讀！

許孟哲婚後沒避孕「驗了就中」趙孟姿懷4個月女兒

網美飛韓代購！返台住隔離病房「吐舌自拍」

海鷗叼玩肉色物　攝影師細看尬爆

血友病童母求救！王定宇怒：說謊

黃安回台用80萬健保救命　4年後現況曝

許孟哲剛新婚要當爸了！ 　辣妻趙孟姿懷孕4個月

劉真裝葉克膜18天　醫曝現實換心條件

快訊／滯留在武漢外地人可出城了！

更多

最夯影音

更多
不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」

不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」
超爆笑！讓「電梯超重」惡整乘客 她被集體狂盯...秒尬笑默默走出

超爆笑！讓「電梯超重」惡整乘客 她被集體狂盯...秒尬笑默默走出

鄧紫棋直播唱《光年之外》連升8個key！ 飆高音到「站起來」：我要死了ＸＤ

鄧紫棋直播唱《光年之外》連升8個key！ 飆高音到「站起來」：我要死了ＸＤ

鄧紫棋邊練腹肌邊飆《來自天堂的魔鬼》 被說「臉大」氣pupu：因為我靠近鏡頭！

鄧紫棋邊練腹肌邊飆《來自天堂的魔鬼》 被說「臉大」氣pupu：因為我靠近鏡頭！

暖意滿滿！DIY清燉蘿蔔牛肉湯 掌握大廚食譜30分鐘出菜上桌

暖意滿滿！DIY清燉蘿蔔牛肉湯 掌握大廚食譜30分鐘出菜上桌

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面