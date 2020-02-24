冠新肺炎國際疫情社區監測採檢　台南市民可前往鄰近醫院就診

▲因應全球冠新肺炎（武漢肺炎COVID-19）疫情擴大，為及早發現疑似個案及防堵病毒於社區及醫療院所傳播，市民檢疫可就近至台南市各大醫院就診。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市衛生局提醒，因應全球冠新肺炎（武漢肺炎COVID-19）疫情擴大，為及早發現疑似個案及防堵病毒於社區及醫療院所傳播，中央流行疫情指揮中心加強社區監測，民眾14天內有國外旅遊史（包含新加坡、泰國及日本及其他國家）或曾接觸來自國外有發燒或呼吸道症狀人士接觸史，可就近至台南市各大醫院就診。

根據衛福利疾管署冠新肺炎（武漢肺炎）截至2月23日統計，中國大陸累計31省市區（不含港澳特別行政區)確診76936例，2442例死亡，多地區出現社區群聚；國際間累計1766例，台灣累計28例確診個案，1名死亡，5名已出院；武漢肺炎國際持續升溫，台南市衛生局提醒，新加坡、泰國、日本及其他國家等入境出現發燒或呼吸道相關症狀者，可至鄰近醫院就診，就診時請主動告知醫師詳細出國地點、旅遊史及症狀，有助醫師診斷。

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台南市衛生局提醒，因應全球冠新肺炎（武漢肺炎COVID-19）疫情擴大，為及早發現疑似個案及防堵病毒於社區及醫療院所傳播，中央流行疫情指揮中心已於2月17日起加強社區監測，民眾14天內有國外旅遊史(包含新加坡、泰國及日本及其他國家)或曾接觸來自國外有發燒或呼吸道症狀人士接觸史，可就近至台南市各醫院就診，台南市指定應變醫院為衛福部台南醫院，隔離醫院有成大醫院、永康奇美醫院、台南新樓醫院、台南市立醫院、郭綜合醫院、安南醫院、衛福部胸腔病院、柳營奇美醫院、麻豆新樓醫院、佳里奇美醫院。

民眾如果入境有症狀者，或返國後14天內如出現疑似症狀者，建議至上述鄰近醫院就醫即可，並非僅醫學中心才可採檢。民眾就診時請注意，看病前請戴上口罩及攜帶健保卡以便過卡，至診間時請誠實告知醫師或醫護人員旅遊史、職業別、接觸史及群聚史（TOCC），並且主動告知是否有發燒、咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、鼻塞、胸悶、胸痛或呼吸不順等呼吸道症狀，發病與持續時間，以利醫師評估是否進行檢驗。

衛生局再次強調，民眾應落實肥皂勤洗手、避免觸摸眼鼻口，及做好咳嗽禮節，口罩使用時機應著重在「看病、陪病、探病的時候要戴，有呼吸道症狀者應戴口罩，有慢性病者外出建議戴口罩」。民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合各項防疫措施；因應明天開學需求，兒童口罩購買方式則將自2月20日起一併改為7天內四片（限12歲以下兒童健保卡購買），衛生局已公告特約藥局與各區衛生所名單（首頁／衛生安全／嚴重特殊傳染性肺炎／疫情訊息）附有地址、電話，並提供Google地圖資訊供台南民眾參考（https://reurl.cc/xD5kYV），建議民眾致電鄰近藥局購買口罩流程與存貨狀況，避免白跑一趟。

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