上海Costco人潮爆多遭約談　停賣「超夯商品」！顧客改買6支大雞腿

▲上海好市多先前出現大批搶購口罩的人潮。（圖／翻攝微博／毛磊的買房觀 ）

實習記者曾筠淇／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，但上海好市多（Costco）先前仍大排長龍，在經約談後，好市多目前已限制入場民眾不得超過1000人，藉此避免人員排隊、聚集的情況；而在商品上，除了口罩早被搶購一空外，羊角麵包、烤雞等熱銷商品則已在23日停售，同樣也是為了減少人員聚集的機會。

據陸媒《中新網》報導，先前有許多民眾為了購買口罩，紛紛前往位在上海市閔行區朱建路的好市多，導致人潮大量聚集。上海市閔行區的相關單位得知後，在近日約談了好市多的負責人，並要求商場得控管入場人數。

好市多目前已經限制入場人數不得超過1000人，且為了方便控制，當人數將近700人時，就不會再開放入場，因此目前的人潮與之前相比，已經不算太多，現在也沒有出現聚集、排隊的情況。

▲為避免人員排隊、聚集，上海好市多在23日正式停賣烤雞。（圖／翻攝自《中新網》）

好市多為了徹底避免人潮聚集的情況，還在23日正式停售羊角麵包、烤雞等超夯商品。上海的黃先生表示，「我看到烤雞停售了，但是我們買了6支裝的大雞腿」，他並不是專程來買這項熱門商品，而是因為現在正處非常時期，所以想到商場購買些肉品、日常商品。

另外，好市多的營業時間也已縮短，調整為上午9時至晚上7時，而在入場前，好市多也有人員會幫忙檢測民眾體溫，並要求進店前必須戴上口罩。同時好市多為避免人員聚集一事，還事先規劃好顧客的購物走向，避免大家因為路線不清楚而停留或往回走。