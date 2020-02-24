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連千毅蹲苦牢...關心新冠疫情！緊急委託律師：趕快做這件事

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▲連千毅。（圖／翻攝自連千毅臉書）

▲連千毅。（圖／翻攝自連千毅臉書）

記者吳奕靖／高雄報導

新冠肺炎疫情在全球擴散，消息傳進了看守所當中，目前人被羈押在高雄看守所的連千毅透過律師，希望能夠捐助防護液，試圖想扭轉過往直播主之亂的負面形象，而得知消息的合夥人莊董，決定將以連千毅的名義捐贈1000瓶的防護液，來協助人還在看守所羈押的連千毅。

連千毅的委任律師葉銘進透露，之前在看守所當中律見的時候，葉銘進有跟他談起大陸發生新冠肺炎疫情，目前台灣也有發生確診案例，同時也發生口罩之亂、酒精等缺貨情況，所以連千毅就向律師表示希望能夠盡一份心力，葉銘進離開看守所後向連千毅的合夥股東，也就是蘭庭國際的莊董，莊董當下就表示要以連千毅的名義捐贈1000瓶的防護液，提供給有需要的民眾。

▲連千毅透過律師表示希望在防治新冠肺炎方面，提供自己力量，合夥人莊董以他名義捐1000瓶防護液 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲連千毅透過律師想協助防疫，合夥人莊董以他名義捐1000瓶防護液 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者向蘭庭國際莊董來求證，莊董表示確有此事，之前也在直播當中跟網友告知連千毅有參與捐贈，而這次共計捐贈3000瓶防護液，其中的2000瓶將優先贈送給弱勢團體及第一線防疫人員，另外1000瓶，會在這個月28日上午10點半，在之前左營的蘭庭國際公司提供民眾免費索取，直到送完為止。開放民眾免費索取，送完為止。

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