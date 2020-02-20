好市多回收廚餘噁流市面！恐怖業者轉賣餐廳　加速生腐敗細菌

圖文／CTWANT

知名賣場好市多，以量大的特色引來民眾的光顧，但也常常會有所剩餘，為避免食物的浪費，賣場與牧場合作，讓他們帶走食物回去餵食牲畜。不過屏東「沈永選牧場」，5年前被查獲未依合約全部餵豬，竟將外觀乾淨的肉類、海鮮、水果等挑出來，清洗後轉賣餐飲業者，時間長達近2年，近期上訴結果出爐，老闆娘吳美孃被重判2年4月、2名兒子沈育正、沈和昌分別被判處1年10月及1年8月，緩刑5年，須付公庫120萬，全案可上訴。

▲檢警搜索沈永選牧場倉庫，發現過期食品已被分裝完畢。（圖／報系資料照）



屏東檢警在2013年接獲民眾投訴，指「沈永選牧場」涉嫌回收逾期食品轉售，但因證據薄弱簽結，誰知道業者竟未收手，反而轉移陣地，利用運貨時走產業道路等手法，企圖逃避查緝。直到2015年再被檢舉，檢方重啟調查，讓全案曝光，好市多隨即回應「立即和廠商解約了」。

判決指出，「沈永選牧場」以養豬為業，創辦人在案發前已將主導權交與自己的妻子吳美孃及兩子沈育正、沈和昌，3人在2010年與好市多高雄中華店、大順店簽立「廚餘回收」合約，每天上午到好市多載回廚餘，煮熟後餵食豬隻。

合約上明確指出，回收品皆為逾期品及包裝破損商品，只能供餵食豬隻使用，好市多還特地在上面淋上烤雞的雞油已防備二度使用，不過吳美孃仍指示兒子挑選外觀良好的肉類、海鮮、水果等，清洗整理後分裝重新賣給餐飲業者。

▲回收好市多廚餘轉賣餐飲業！ 不肖廠商二審遭判2年4月。（圖／報系資料照）



一審認定，牧場從2014年1月至2015年11月11日，將好市多的廚餘賣到早餐、自助餐、檳榔攤和薑母鴨店等，估計獲利68萬元。但吳辯稱，那些食物都是沒過期的，且自己都會食用，並不會影響健康；沈姓兄弟也辯稱，沒有參與販售，僅知道廚餘有賣與他人。

合議庭認為，好市多將廚餘拆除包裝後，才交給「沈永選牧場」載運，吳女母子應可預見有部分已經逾期，卻以「有些食品過期也沒關係」心態容任繼續販賣，再加上生鮮如果接受常溫清洗，恐加速腐敗及細菌孳生危害健康，明顯已經違背相關法規，情節重大甚至危害他人健康。

法院一審判定老闆娘吳美孃2年半，沈育正及沈和昌皆2年，近期二審結果出爐，吳美孃被重判2年4月、兩子沈育正、沈和昌則分別被判1年10月及1年8月，緩刑五年，須付公庫120萬，全案可上訴。

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