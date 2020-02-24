「死掉那個人姐姐住...」亂傳新冠肺炎疫情　彰化2男女被起訴

▲白牌車司機死亡首例一出，假訊息瘋傳，引發民眾人心惶惶。（圖／資料照）

記者李忠憲／彰化報導

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續增溫，彰化唐姓男子與陳姓女子在第20例白牌計程車司機身亡後，竟在臉書及通訊軟體LINE貼文稱「武漢肺炎確診死亡患者曾去過醫院、賣場造成員工發燒」或寫死者姊姊住員林等不實訊息。彰化地檢署24日偵結，認為唐、陳2人已引起大眾恐慌，依違反《傳染病防治法》起訴，並聲請簡易判決。

彰化地檢署表示，民眾日前檢舉有人在臉書籍LINE群組轉傳，張貼新冠肺炎第20例死亡病患「曾去過○○○醫院、○○○公司，且員工已發燒，請大家小心，這些都別去」、「死掉的那個人，姐姐住在員榮附近，也中了肺炎」、「姪子也中」、「在第一市場前那條路上開雜貨店」、「已通知第一市場、華成市場全面消毒」、「沒事別出門」等不實訊息。

檢察官經指揮彰化縣刑警大隊科偵隊及彰化縣調查站深入追查後發現，22歲唐姓男子及57歲陳姓家庭主婦分別在2月17日、18日確有在臉書及LINE張貼，引起民眾對「武漢肺炎」疫情蔓延之恐慌，足生損害於公眾及他人。專案小組立刻循線約談2人，依法送辦。

檢方查出，貼文其中○○○醫院、○○○公司員工發燒並非事實，唐男卻將訊息貼在7萬多人的臉書社團散布不實訊息。另外，2人不實訊息已造成遭指涉的醫院門診及公司顧客量嚴重減少，市區2市場人潮驟減，攤商營收銳減，同時引起民眾對「武漢肺炎」疫情蔓延恐慌，足生損害於公眾及他人。

檢察官認為，唐、陳2人均已涉犯傳染病防治法第63條「散播有關傳染病流行疫情之不實訊息罪」，起訴2人並向法院聲請簡易判決處刑。

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