傅崐萁恢復黨籍案　江啟臣：國民黨需要朋友　但也需要制度

▲江啟臣。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

針對無黨籍立委傅崐萁恢復國民黨籍案，國民黨主席補選參選人江啟臣24日受訪時表示，「國民黨當然需要朋友，但也需要制度」，這件事黨中央與代理黨主席會做最好的處理，讓願意支持國民黨的好朋友，或者要加入國民黨團隊的夥伴，都可以依照黨內相關制度進行。

傅崐萁恢復黨籍案引起黨內兩派聲音，傅崐萁上午受訪時表示，他從政將近20年，不只是正藍更是深藍，也從來沒脫離過他的範疇，「這是從政初衷，這是男人的承諾，我對人民表達，我在這個陣營裡面，我會支持正藍，才選在這時恢復黨籍」，至於是否放棄恢復黨籍，傅崐萁表示「一切隨緣」，這是一個男人對人民的承諾，至於一切發展，就讓子彈繼續飛吧。

對此，江啟臣中午受訪時回應，關於黨籍這件事，基本上黨有黨的制度，「國民黨當然需要朋友，但也需要制度，黨中央跟黨的代理主席會去做最好的處理，讓願意支持國民黨的朋友或者想加入國民黨夥伴，都可以依照黨內制度來進行。」

江啟臣表示，現在黨要進行相關改革，要讓制度可以得到大家遵循，讓所有未來不管加入、回到國民黨的人都有正當性，讓國民黨走向制度化的政黨。

另外，媒體也詢問江啟臣獲得眾多黨內青壯派支持，是否3月7日的補選勝券在握？江啟臣說，感謝大家的支持，不論是黨內、各界的朋友都認知到一件事，就是國民黨必須大刀闊斧改革，他們支持的應該是改革的理念、政見，國民黨現在需要的是世代對話，不要造成人才上面的斷層。

隨著新冠肺炎疫情延燒，有台大醫師憂心大甲媽祖遶境活動恐成為防疫破口，認為應該取消，對此，江啟臣則認為，政府必須隨時提供公開資訊，不管是政府、民間舉辦的大型活動，應該要更清楚規範，讓民間單位有規定可以來依循，「這些大型活動應該具備怎樣的防疫規格，應該要有清楚的SOP，讓民間單位可以來防範。」