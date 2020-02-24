台灣民意基金會／蔡英文抗疫見效　聲望急升68.4%、不贊同者驟降10％

▲總統蔡英文日前慰問疫情中心。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

在源自中國武漢的新冠肺炎（COVID-19）肆虐下，台灣民意基金會24日公布最新民調結果，在總統蔡英文的聲望部分，支持度高達68.4%，而不贊同者相較於一個月前，更驟降10.6%。對此，基金會董事長游盈隆分析有2大因素，一個是2020總統大選，另一個是武漢肺炎疫情。

有關蔡英文聲望的部分，對於她處理國家大事的方式、人事安排與政策等，民調結果顯示，24.9%非常贊同，43.5%還算贊同，10.2%不太贊同，6.3%一點也不贊同，15%沒意見、不知道或拒答。

台灣民意基金會指出，這顯示了，在20歲以上的台灣人當中，超過六成八的人基本上贊同蔡英文處理國家大事的方式，只有接近一成七的人不贊同；整體而言，贊同的人比不贊同的人多達52個百分點。

游盈隆認為，一個多月前蔡英文以817萬票贏得連任的蔡英文，目前獲得超過六成八台灣人民的肯定與支持，這是極為珍貴的、罕見的高人氣，表示她的總統蜜月期不但提前降臨，而且迅及處在一個新高峰狀態，「特別是當台灣籠罩在全球武漢肺炎風暴時，此刻蔡總統聲望直追2016年5月剛上任時的最高峰69.9%。」

游盈隆指出，自選舉後的比較，支持蔡英文處理國家大事方式的人，扶搖直上達12.2個百分點，不贊同的人驟降10.6個百分點，一來一往之間，使得1月原本贊同的人比不贊同的人只多30個百分點，如今贊同的人已比不贊同的人多達52個百分點。

游盈隆分析，近期兩大因素急遽推升了蔡英文的聲望：一個是2020總統大選，另一個是武漢肺炎。他說，前者指的是蔡英文在2020總統大選大贏對手265萬票；後者指的是面對來勢洶洶且已衝擊全球的中國武漢肺炎風暴，台灣卻奇蹟式的相對衝擊較小。

本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談與統計分析。訪問期間是2020年2月17-18兩天；以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1079人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意基金會。

▼台灣民意基金會公布最新民調結果，總統蔡英文的聲望維持68%高檔。（圖／台灣民意基金會提供）



▼總統蔡英文一月、二月聲望比較。（圖／台灣民意基金會提供）



其他人也看了這些...



►「我們都會好好的」華航深夜送19人返台 機長廣播暖哭上萬網友

►小心防疫破功！醫曝「摘口罩動作」沾滿細菌：有戴和沒戴一樣

►南韓出現第4例死亡 激增123例確診「全國累計556人感染」



更多熱門新聞...

►蔣萬安要求公布「24例北部女」資訊 陳時中拒絕：只是徒增大家恐慌

►侯友宜召集17醫院及感染專家：「視同社區感染」提升防疫規格！

►柯文哲槓上陳時中！黃珊珊鬆口：我才是唯一知道「北部女」的人

►居家防疫，內外大掃除的時刻到了！