不斷更新／單日新增409確診！大陸累計確診77150例、2592死亡

在源自中國武漢的新冠肺炎（COVID-19）肆虐下，台灣民意基金會24日公布最新民調結果，在總統蔡英文的聲望部分，支持度高達68.4%，而不贊同者相較於一個月前，更驟降10.6%。對此，基金會董事長游盈隆分析有2大因素，一個是2020總統大選，另一個是武漢肺炎疫情。