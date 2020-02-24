　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台大預測新冠肺炎：中國大陸復工可能有下一波大流行！

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼新冠肺炎(COVID-19)疫情蔓延，台大公共衛生學院今（24）日召開抗疫情說明會。（圖／記者林育綾攝）

▲台大公共衛生學院今（24）日召開抗疫情說明會，預測中國大陸復工後將有下一波大流行。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

新冠肺炎(COVID-19)疫情蔓延，台大公共衛生學院今（24）日召開抗疫情說明會提到，中國武漢封城後，疫情在數據上雖然有控制住，但仍不可輕忽，尤其中國大陸復工後，預估還會有下一波大流行；而對日本、韓國的疫情更提出警示呼籲。另外強調此病毒的康復期約需要2週，比SARS還長，對於醫療資源和社會心理都會造成衝擊！

台大公共衛生學院碩士學位學程陳秀熙主任提到，新冠肺炎上週開始轉移到中東、歐洲旅遊旺盛的國家（如：義大利），顯示病毒疫情移動非常快，他建議今天不論是學術界，包括NGO、企業等體系，都應該要投入資源一起對防疫付出，才能夠化危機為轉機。

請繼續往下閱讀...

▲▼新冠肺炎(COVID-19)疫情蔓延，台大公共衛生學院今（24）日召開抗疫情說明會。（圖／記者林育綾攝）

▲針對鑽石公主號，台大上週推測出流行波會持續到3月初，果然撤離後在各國出現病例。（圖／記者林育綾攝）

尤其上週針對鑽石公主號，台大推測出流行波會持續到3月初，屆時再撤離較好，但日本依然在2月19日撤離，果然事後仍在各國都爆發來自公主號的確診病例。

陳秀熙也說，新冠病毒跟SARS不同的是，當年的旅客往來量沒有今天高，現在是當時的2到3倍，每個國家都應該要提出政策，否則這個擴散會比想像中快速。

▲▼新冠肺炎(COVID-19)疫情蔓延，台大公共衛生學院今（24）日召開抗疫情說明會。（圖／記者林育綾攝）

▲新冠肺炎(COVID-19)康復需要的時間約2週，對「醫療資源」和「社會心理衝擊」都會造成負擔。（圖／記者林育綾攝）

另外值得關注的是康復速度，不如早期的流行病疫情約在一週內可以復元，武漢肺炎（新冠肺炎）康復需要的時間約2週，對「醫療資源」和「社會心理衝擊」都會造成負擔。韓國現在應該馬上投入很多醫療人力、動用很高的防疫措施，否則會產生很大影響。

▲▼新冠肺炎(COVID-19)疫情蔓延，台大公共衛生學院今（24）日召開抗疫情說明會。（圖／記者林育綾攝）

▲當流行病侵犯醫療體系脆弱的國家（伊朗），會是非常大的衝擊。（圖／記者林育綾攝）

目前除了義大利，伊朗也爆發疫情，陳秀熙認為伊朗最讓人擔心，當流行病侵犯醫療體系脆弱的國家，會是非常大的衝擊，伊朗在2月19日出現疫情，短時間已有多人死亡，就是一個指標。

台大強調，從上週開始就針對日本、韓國的疫情發出呼籲警示，期望政府也能採取行動，對這兩個國家的旅遊往來更警戒。

台大公衛學院張靜文教授也說，目前家庭消毒、個人防護非常重要。黃俊豪副教授也說，過恐慌反而會讓防疫下降，此時要強化防疫信念，很多人只重視飛沫傳染，卻忽略了接觸傳染，要相信且認為勤洗手能防疫，加強宣導及自我提醒。

「過度恐慌」會降低防疫！台大建議強化信念：常互相問候「洗手沒？」

ET快訊
吃飯偶遇大咖歌手　路人：那麼胖不是吧！釣出本尊親回
「醫事人員」出國禁令　衛福部：中港澳嚴禁　日韓等6國需報准
黃安回台用80萬健保救命　4年後「身體近況曝光」疫情爆發留台
快訊／滯留在武漢外地人可以出城了！放行條件出爐
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

寫不出「靜夜情懷」！學測國寫4395人拿鴨蛋　英文作文僅17人滿分

女客人「刷手機條碼」換咖啡　超商店員曝尷尬對話：轉過去忍不住偷笑

「過度恐慌」會降低防疫！台大建議強化信念：常互相問候「洗手沒？」

藥局0排隊！士林哥順路買2個「是神明口罩」超意外　網羨慕炸：有戴有保佑

「醫事人員」出國禁令！　衛福部：這7國以外都沒有限制

家中挖出整盒醫用口罩！翻過來見「一串數字」臉垮掉…醫師曝3關鍵：還能用

打敗台大！全國自然組最熱門科系出爐　中央資工、電機系拿下1、2名

台灣新冠肺炎確診28例　「個案身分＆關係」懶人包一圖看懂！

新冠肺炎疫情恐衝擊「大學二階甄選」　招聯會：若不得已將採視訊面試

台中市高中以下36萬學生明開學　盧秀燕：國小生前3周都會有口罩

不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」

超爆笑！讓「電梯超重」惡整乘客 她被集體狂盯...秒尬笑默默走出

鄧紫棋直播唱《光年之外》連升8個key！ 飆高音到「站起來」：我要死了ＸＤ

鄧紫棋邊練腹肌邊飆《來自天堂的魔鬼》 被說「臉大」氣pupu：因為我靠近鏡頭！

暖意滿滿！DIY清燉蘿蔔牛肉湯 掌握大廚食譜30分鐘出菜上桌

血友病童「藥不夠用」！母急求救　陳時中：已開藥可以用到3／28

免用電腦！只要1台手機+1分鐘　iPhone專屬來電答鈴輕鬆自製

音樂家長腦瘤...動手術左手恐失能 醫出奇招「開刀邊拉小提琴」續生涯

價格超佛心！旗津「在地隱藏小吃」 大雞腿1隻40元他讚：根本搶便宜

搶不到別緊張！3招教你輕鬆防疫 8步驟學會「DIY布口罩」、消毒液

寫不出「靜夜情懷」！學測國寫4395人拿鴨蛋　英文作文僅17人滿分

女客人「刷手機條碼」換咖啡　超商店員曝尷尬對話：轉過去忍不住偷笑

「過度恐慌」會降低防疫！台大建議強化信念：常互相問候「洗手沒？」

藥局0排隊！士林哥順路買2個「是神明口罩」超意外　網羨慕炸：有戴有保佑

「醫事人員」出國禁令！　衛福部：這7國以外都沒有限制

家中挖出整盒醫用口罩！翻過來見「一串數字」臉垮掉…醫師曝3關鍵：還能用

打敗台大！全國自然組最熱門科系出爐　中央資工、電機系拿下1、2名

台灣新冠肺炎確診28例　「個案身分＆關係」懶人包一圖看懂！

新冠肺炎疫情恐衝擊「大學二階甄選」　招聯會：若不得已將採視訊面試

台中市高中以下36萬學生明開學　盧秀燕：國小生前3周都會有口罩

15分鐘到台北！他納悶「深坑常被忽略？」　網曝荒涼現狀：沒車會崩潰

英國純樸宅…隱藏絕美夕陽無邊際海景！臥室廚房開窗　美景盡收眼底

24歲多金男染疫！治療中「一眼鍾情」女護士…康復後直接「上鏡告白」尋人

菲國220對新人「戴藍口罩親親」　出席者要填健康申報表

小禎請辭主持1299天《2分之一強》掰了搭檔梁赫群　經紀人曝原因

吳青峰突道歉孫燕姿：利用妳了！　曝蘇打綠合體內幕「洩漏罰5百萬」

北捷文湖線試辦改內裝！座椅提高包覆性、座位變多了

紅牌重機北宜公路逆向超車　小客車「同步切出」擦撞…騎士夫妻遭擊落翻滾

中央公布案例位置　侯友宜強調「完全掌握」：全力以赴打勝仗！

亞洲盃抗日關鍵戰　陳冠全為雪恥：拚了

昆凌比基尼「重點部位」尺度好大！　粉看ID嚇慘：周杰倫生氣了

生活熱門新聞

快訊／公布26例「全台分布圖」！北部女位置曝

醫事人員憤怒被禁出國　台大醫院工會：一年前就得排假

禁止醫事人員出國　衛福部說話了

衝韓國代購！網美返台俏皮吐舌：疑似肺炎

快找找　他懸賞10萬元買這隻娃娃

劉真裝葉克膜18天　醫曝現實換心條件

網美飛韓代購！返台住隔離病房「吐舌自拍」

熱回30°C又變天！228連假天氣出爐

血友病童媽急救孩子！館長一看怒了

今連2天飆30度！下波轉雨降溫時間曝　228連假天氣出爐

指揮中心：「醫院」醫事人員少出國

館長：接台商回來台灣經濟會掛掉

疾管署公開確診分布圖…莊人祥說話了

他移民美國15年揭日常開銷：沒比較快活

更多熱門

相關新聞

台灣民意基金會／陳時中防疫表現：50.5％給90分以上

台灣民意基金會／陳時中防疫表現：50.5％給90分以上

源自中國武漢的新冠肺炎（COVID-19）持續肆虐，對於衛福部長陳時中領軍的「中央流行疫情防治中心」的整體表現，台灣民意基金會24日公布最新民調結果，有50.5％民眾給了90分以上，整體平均分數也有84.16分。

新冠病毒衝擊全球防線 環球時報：一些國家防控行動有點慢

新冠病毒衝擊全球防線 環球時報：一些國家防控行動有點慢

快訊／滯留在武漢外地人可出城了！

快訊／滯留在武漢外地人可出城了！

美疾管局：伊朗、義大利旅遊警示升級

美疾管局：伊朗、義大利旅遊警示升級

台灣民意基金會／蘇貞昌施政滿意度69.4%　創24年最高紀錄

台灣民意基金會／蘇貞昌施政滿意度69.4%　創24年最高紀錄

關鍵字：

武漢肺炎新型冠狀病毒新冠肺炎新冠病毒台大公共衛生學院台灣防疫

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／公布26例「全台分布圖」！北部女位置曝

起底血友病童母！前外交官：取得國籍就離婚

醫事人員憤怒被禁出國　台大醫院工會：一年前就得排假

劉仕傑道歉了！澄清「血友病童」消息來源

謝和弦再開譙Keanna「荷蘭血統哪來」

許孟哲婚後沒避孕「驗了就中」趙孟姿懷4個月女兒

血友病童母求救！王定宇怒：說謊

海鷗叼玩肉色物　攝影師細看尬爆

春風「以為有艷遇」結果被已讀！

快訊／台北22歲男陳屍車內！路人經過嚇傻

許孟哲剛新婚要當爸了！ 　辣妻趙孟姿懷孕4個月

日本女主播新聞報一半…批評鑽石公主號事件網怒了

禁止醫事人員出國　衛福部說話了

疑吹風機勒斃前妻　五金行小開收押

《鬼媽媽》首集就哭爆！金泰希死因揭曉

更多

最夯影音

更多
不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」

不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」
超爆笑！讓「電梯超重」惡整乘客 她被集體狂盯...秒尬笑默默走出

超爆笑！讓「電梯超重」惡整乘客 她被集體狂盯...秒尬笑默默走出

鄧紫棋直播唱《光年之外》連升8個key！ 飆高音到「站起來」：我要死了ＸＤ

鄧紫棋直播唱《光年之外》連升8個key！ 飆高音到「站起來」：我要死了ＸＤ

鄧紫棋邊練腹肌邊飆《來自天堂的魔鬼》 被說「臉大」氣pupu：因為我靠近鏡頭！

鄧紫棋邊練腹肌邊飆《來自天堂的魔鬼》 被說「臉大」氣pupu：因為我靠近鏡頭！

暖意滿滿！DIY清燉蘿蔔牛肉湯 掌握大廚食譜30分鐘出菜上桌

暖意滿滿！DIY清燉蘿蔔牛肉湯 掌握大廚食譜30分鐘出菜上桌

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面