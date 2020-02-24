台大預測新冠肺炎：中國大陸復工可能有下一波大流行！

▲台大公共衛生學院今（24）日召開抗疫情說明會，預測中國大陸復工後將有下一波大流行。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

新冠肺炎(COVID-19)疫情蔓延，台大公共衛生學院今（24）日召開抗疫情說明會提到，中國武漢封城後，疫情在數據上雖然有控制住，但仍不可輕忽，尤其中國大陸復工後，預估還會有下一波大流行；而對日本、韓國的疫情更提出警示呼籲。另外強調此病毒的康復期約需要2週，比SARS還長，對於醫療資源和社會心理都會造成衝擊！

台大公共衛生學院碩士學位學程陳秀熙主任提到，新冠肺炎上週開始轉移到中東、歐洲旅遊旺盛的國家（如：義大利），顯示病毒疫情移動非常快，他建議今天不論是學術界，包括NGO、企業等體系，都應該要投入資源一起對防疫付出，才能夠化危機為轉機。

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▲針對鑽石公主號，台大上週推測出流行波會持續到3月初，果然撤離後在各國出現病例。（圖／記者林育綾攝）



尤其上週針對鑽石公主號，台大推測出流行波會持續到3月初，屆時再撤離較好，但日本依然在2月19日撤離，果然事後仍在各國都爆發來自公主號的確診病例。

陳秀熙也說，新冠病毒跟SARS不同的是，當年的旅客往來量沒有今天高，現在是當時的2到3倍，每個國家都應該要提出政策，否則這個擴散會比想像中快速。

▲新冠肺炎(COVID-19)康復需要的時間約2週，對「醫療資源」和「社會心理衝擊」都會造成負擔。（圖／記者林育綾攝）

另外值得關注的是康復速度，不如早期的流行病疫情約在一週內可以復元，武漢肺炎（新冠肺炎）康復需要的時間約2週，對「醫療資源」和「社會心理衝擊」都會造成負擔。韓國現在應該馬上投入很多醫療人力、動用很高的防疫措施，否則會產生很大影響。

▲當流行病侵犯醫療體系脆弱的國家（伊朗），會是非常大的衝擊。（圖／記者林育綾攝）

目前除了義大利，伊朗也爆發疫情，陳秀熙認為伊朗最讓人擔心，當流行病侵犯醫療體系脆弱的國家，會是非常大的衝擊，伊朗在2月19日出現疫情，短時間已有多人死亡，就是一個指標。

台大強調，從上週開始就針對日本、韓國的疫情發出呼籲警示，期望政府也能採取行動，對這兩個國家的旅遊往來更警戒。

台大公衛學院張靜文教授也說，目前家庭消毒、個人防護非常重要。黃俊豪副教授也說，過恐慌反而會讓防疫下降，此時要強化防疫信念，很多人只重視飛沫傳染，卻忽略了接觸傳染，要相信且認為勤洗手能防疫，加強宣導及自我提醒。

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