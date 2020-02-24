新冠肺炎比SARS更強⋯專家「台灣已有社區感染」：政府防疫應朝2大方向調整

▲新冠肺炎疫情愈趨嚴重。（圖／記者李毓康攝）



記者蕭筠／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情擴散全球，各國陸續傳出多起確診案例，防疫封鎖線屢被突破，相較2002年底爆發的嚴重急性呼吸道症候群（SARS)，新冠肺炎病毒傳播力更強。對此， 中華民國防疫學會榮譽理事長王任賢建議，我國政府應朝2大方向進行防疫工作調整，包括全國落實口罩政策以及針對醫療機構進行部分或全面清空。

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▲因應新冠肺炎疫情發燒，全台醫院做好防疫工作。（圖／記者李毓康攝）



台灣確診染新冠肺炎病例截至目前為止已增至28例，更因疑似出現社區感染引發民眾恐慌，針對政府目前防疫以阻攔方式進行防疫工作，中華民國防疫學會榮譽理事長王任賢表示，境外移入個案出現後，國內應有國內政策對應，「家庭感染的下一步就是社區感染，現在也已經有了，只是不承認社區有傳播。」更提出2大點建議，認為政府不應只專注在阻擋病毒，而是要做好全面防疫準備。

王任賢表示首先全國應落實戴口罩政策，對於呼吸道傳染疾病一般都以偵測為主，但因目前已有本土案例，無法利用旅遊史作偵測，「病源可能就在旁邊但找不到它，這個時候口罩政策就很重要。」他指出新冠肺炎在人口密集處傳播能力強，必須建立更強的稽核機制，直言：「口罩政策一定要落實。」

另一建議為一但出現社區感染，預期病人會增加許多，恐會造成醫療機構崩潰，認為台灣應該借鏡中國大陸建造火神山醫院，如以清空部分或全面的醫療機構為例，讓病人集中於同一地方做治療，以避免造成病毒大擴散情形，「現在台灣做醫院部分跟全面清空很有執行空間，這樣做的話可能重新再超越當年SARS防疫工作一遍。」王任賢強調新冠肺炎傳播例比SARS強，政府防疫工作雖相較當年好，但就目前情況不應只專注在阻擋病毒，而是要做好全面防疫準備。