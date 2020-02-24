　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

新冠肺炎比SARS更強⋯專家「台灣已有社區感染」：政府防疫應朝2大方向調整

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼行人,路人,口罩,流感,防疫,小朋友,小孩,兒童,家長,親子,假日,休憩,兒童安全,散步,出遊。（圖／記者李毓康攝）

▲新冠肺炎疫情愈趨嚴重。（圖／記者李毓康攝）

記者蕭筠／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情擴散全球，各國陸續傳出多起確診案例，防疫封鎖線屢被突破，相較2002年底爆發的嚴重急性呼吸道症候群（SARS)，新冠肺炎病毒傳播力更強。對此， 中華民國防疫學會榮譽理事長王任賢建議，我國政府應朝2大方向進行防疫工作調整，包括全國落實口罩政策以及針對醫療機構進行部分或全面清空。

▲▼配合中央防疫政策,台北榮民總醫院在急診室外設立戶外發燒篩檢站,第一線護理人員皆有配戴N95口罩甚至全套防護衣,院內感染,群聚感染,防疫,隔離。（圖／記者李毓康攝）

請繼續往下閱讀...

▲因應新冠肺炎疫情發燒，全台醫院做好防疫工作。（圖／記者李毓康攝）

台灣確診染新冠肺炎病例截至目前為止已增至28例，更因疑似出現社區感染引發民眾恐慌，針對政府目前防疫以阻攔方式進行防疫工作，中華民國防疫學會榮譽理事長王任賢表示，境外移入個案出現後，國內應有國內政策對應，「家庭感染的下一步就是社區感染，現在也已經有了，只是不承認社區有傳播。」更提出2大點建議，認為政府不應只專注在阻擋病毒，而是要做好全面防疫準備。

王任賢表示首先全國應落實戴口罩政策，對於呼吸道傳染疾病一般都以偵測為主，但因目前已有本土案例，無法利用旅遊史作偵測，「病源可能就在旁邊但找不到它，這個時候口罩政策就很重要。」他指出新冠肺炎在人口密集處傳播能力強，必須建立更強的稽核機制，直言：「口罩政策一定要落實。」

另一建議為一但出現社區感染，預期病人會增加許多，恐會造成醫療機構崩潰，認為台灣應該借鏡中國大陸建造火神山醫院，如以清空部分或全面的醫療機構為例，讓病人集中於同一地方做治療，以避免造成病毒大擴散情形，「現在台灣做醫院部分跟全面清空很有執行空間，這樣做的話可能重新再超越當年SARS防疫工作一遍。」王任賢強調新冠肺炎傳播例比SARS強，政府防疫工作雖相較當年好，但就目前情況不應只專注在阻擋病毒，而是要做好全面防疫準備。

ET快訊
劉真裝葉克膜18天…還有196人等換心　醫曝「現實移植條件」
網美衝韓國代購！返台疑肺炎住負壓隔離病房「吐舌自拍」　醫師氣
兒童「沒戴口罩」遭幼保員暴打！台南恐怖託嬰中心「推趴撞牆」涉
在家14天領「解除隔離」　陸一家4口趴父親突發病全家確診
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

學測數學1.4萬人滿級分又創新高　大考中心認了要檢討提「3改善」

台大預測新冠肺炎：中國大陸復工可能有下一波大流行！

台南藥師公會提醒　慢性病患可拿連續處方箋到健保藥局領藥

新冠肺炎比SARS更強⋯專家「台灣已有社區感染」：政府防疫應朝2大方向調整

中市府、國旅協會與產業故事館共推安心旅遊　跨界齊拼觀光

劉真裝葉克膜18天「還有196人等換心」　醫曝「現實條件」：一切看緣分

薪水30萬！台灣醫界大老組防疫團救大陸　蔡正元爆「禁醫護出國內幕」

快訊／大學博覽會取消！北中南三地「配合防疫」26年來首度喊卡

「防疫到現在我都還滿樂觀」　醫：但這件事真憂心！應不少居家隔離者會溜來

網美冒死飛韓代購！返台疑肺炎住隔離病房「吐舌自拍」　醫爆氣：任性妄為

不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」

鄧紫棋直播唱《光年之外》連升8個key！ 飆高音到「站起來」：我要死了ＸＤ

超爆笑！讓「電梯超重」惡整乘客 她被集體狂盯...秒尬笑默默走出

鄧紫棋邊練腹肌邊飆《來自天堂的魔鬼》 被說「臉大」氣pupu：因為我靠近鏡頭！

暖意滿滿！DIY清燉蘿蔔牛肉湯 掌握大廚食譜30分鐘出菜上桌

血友病童「藥不夠用」！母急求救　陳時中：已開藥可以用到3／28

音樂家長腦瘤...動手術左手恐失能 醫出奇招「開刀邊拉小提琴」續生涯

免用電腦！只要1台手機+1分鐘　iPhone專屬來電答鈴輕鬆自製

價格超佛心！旗津「在地隱藏小吃」 大雞腿1隻40元他讚：根本搶便宜

搶不到別緊張！3招教你輕鬆防疫 8步驟學會「DIY布口罩」、消毒液

學測數學1.4萬人滿級分又創新高　大考中心認了要檢討提「3改善」

台大預測新冠肺炎：中國大陸復工可能有下一波大流行！

台南藥師公會提醒　慢性病患可拿連續處方箋到健保藥局領藥

新冠肺炎比SARS更強⋯專家「台灣已有社區感染」：政府防疫應朝2大方向調整

中市府、國旅協會與產業故事館共推安心旅遊　跨界齊拼觀光

劉真裝葉克膜18天「還有196人等換心」　醫曝「現實條件」：一切看緣分

薪水30萬！台灣醫界大老組防疫團救大陸　蔡正元爆「禁醫護出國內幕」

快訊／大學博覽會取消！北中南三地「配合防疫」26年來首度喊卡

「防疫到現在我都還滿樂觀」　醫：但這件事真憂心！應不少居家隔離者會溜來

網美冒死飛韓代購！返台疑肺炎住隔離病房「吐舌自拍」　醫爆氣：任性妄為

台灣民意基金會／蔡英文抗疫見效　聲望急升68.4%、不贊同者驟降10％

學測數學1.4萬人滿級分又創新高　大考中心認了要檢討提「3改善」

捕捉幕後「黑手」　空軍三指部光影魔術師創造美麗構圖

吃飯偶遇大咖歌手「是XXX吧！」　路人下秒超狠回應..釣出本尊親回

「零症狀→無法走路」幾小時！染病女醫生鬼門關徘徊20天…PO出保命關鍵

保時捷擠下速霸陸搶進第1名　消費者報告公布2020年最佳汽車品牌

不斷更新／單日新增409確診！大陸累計確診77150例、2592死亡

青峰師徒翻臉原因曝光　大陸版稅上億人民幣沒拿到…拒再合作卻忘了終止授權

大法庭首件裁定影響　詐騙集團車手楊哲旻案撤銷發回更審

詹皇被撞倒地仍砍關鍵後仰跳投　聯手AD轟61分率湖人2分險勝綠軍

18歲男地鐵持刀挾持正妹　 特警「槍藏胯下」一槍擊斃

生活熱門新聞

快訊／公布26例「全台分布圖」！北部女位置曝

醫事人員憤怒被禁出國　台大醫院工會：一年前就得排假

衝韓國代購！網美返台俏皮吐舌：疑似肺炎

禁止醫事人員出國　衛福部說話了

快找找　他懸賞10萬元買這隻娃娃

熱回30°C又變天！228連假天氣出爐

血友病童媽急救孩子！館長一看怒了

今連2天飆30度！下波轉雨降溫時間曝　228連假天氣出爐

網美飛韓代購！返台住隔離病房「吐舌自拍」

指揮中心：「醫院」醫事人員少出國

館長：接台商回來台灣經濟會掛掉

疾管署公開確診分布圖…莊人祥說話了

確診累計28例　仍算零星社區感染

他移民美國15年揭日常開銷：沒比較快活

更多熱門

相關新聞

台大預測新冠：將有下一波大流行

台大預測新冠：將有下一波大流行

新冠肺炎(COVID-19)疫情蔓延，台大公共衛生學院今（24）日召開抗疫情說明會提到，中國武漢封城後，疫情在數據上雖然有控制住，但仍不可輕忽，尤其中國大陸復工後，預估還會有下一波大流行；而對日本、韓國的疫情更提出警示呼籲。另外強調此病毒的康復期約需要2週，比SARS還長，對於醫療資源和社會心理都會造成衝擊！

南韓4歲女童確診　老師曾到新天地教會

南韓4歲女童確診　老師曾到新天地教會

義大利祭限娛令　威尼斯面具節取消

義大利祭限娛令　威尼斯面具節取消

柯文哲不知24例挨轟…蔡壁如這樣看

柯文哲不知24例挨轟…蔡壁如這樣看

中市府、國旅協會與產業故事館共推安心旅遊

中市府、國旅協會與產業故事館共推安心旅遊

關鍵字：

新冠肺炎王任賢SARS

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／公布26例「全台分布圖」！北部女位置曝

起底血友病童母！前外交官：取得國籍就離婚

醫事人員憤怒被禁出國　台大醫院工會：一年前就得排假

劉仕傑道歉了！澄清「血友病童」消息來源

血友病童母求救！王定宇怒：說謊

許孟哲婚後沒避孕「驗了就中」趙孟姿懷4個月女兒

海鷗叼玩肉色物　攝影師細看尬爆

春風「以為有艷遇」結果被已讀！

快訊／台北22歲男陳屍車內！路人經過嚇傻

許孟哲剛新婚要當爸了！ 　辣妻趙孟姿懷孕4個月

日本女主播新聞報一半…批評鑽石公主號事件網怒了

謝和弦再開譙Keanna「荷蘭血統哪來」

禁止醫事人員出國　衛福部說話了

疑吹風機勒斃前妻　五金行小開收押

快找找　他懸賞10萬元買這隻娃娃

更多

最夯影音

更多
不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」

不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」
鄧紫棋直播唱《光年之外》連升8個key！ 飆高音到「站起來」：我要死了ＸＤ

鄧紫棋直播唱《光年之外》連升8個key！ 飆高音到「站起來」：我要死了ＸＤ

超爆笑！讓「電梯超重」惡整乘客 她被集體狂盯...秒尬笑默默走出

超爆笑！讓「電梯超重」惡整乘客 她被集體狂盯...秒尬笑默默走出

鄧紫棋邊練腹肌邊飆《來自天堂的魔鬼》 被說「臉大」氣pupu：因為我靠近鏡頭！

鄧紫棋邊練腹肌邊飆《來自天堂的魔鬼》 被說「臉大」氣pupu：因為我靠近鏡頭！

暖意滿滿！DIY清燉蘿蔔牛肉湯 掌握大廚食譜30分鐘出菜上桌

暖意滿滿！DIY清燉蘿蔔牛肉湯 掌握大廚食譜30分鐘出菜上桌

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面