出門慶生華裔友被笑「有新冠病毒」　她代出頭慘被揍到腦震盪

▲因疫情而產生的排華現象，英國唐人街生意冷清。（圖／達志影像／美聯社）

記者李振慧／綜合報導

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，各地近來傳出排華現象，英國伯明翰一名女子外出慶生時，同行的華裔女性友人莫名遭酒吧男子嘲笑感染新冠肺炎，她忍不住幫對方出頭，卻被男子揮拳攻擊，整個人昏倒在行人道上。

28歲實習律師索蘭基(Meera Solanki)，8日與朋友在伯明翰弗雷德里克街(Frederick Street)的一間酒吧慶生時，華裔女友人曼蒂(Mandy Wong)突然被一群男子找麻煩，「他們不斷走近並騷擾我們，即使他試圖向我們吐口水，我們也盡量不想理他，結果其中一名男子後來又來騷擾我們，由於他看起來動怒了，我們就趕緊離開」。

索蘭基表示，即使她們離開後，那名男子仍然跟著她們，不但開始攻擊她的朋友，還怒罵「快把你的新冠病毒帶回家」，她一氣之下跑去推了對方，結果反被揍到頭，整個人當場昏倒在地，後來因為腦震盪在醫院待了6小時，後來也在家休養7天，「我對他的攻擊行為感到震驚，當我昏迷時，他仍在繼續威脅我的朋友們，而他的朋友們竟然完全沒有阻止。」

當地媒體報導，近來在英格蘭與威爾斯地區，陸續傳出因為新冠肺炎而引發的排華暴力事件，伯明翰華人協會發言人譴責，「相關問題一直存在，如今因為病毒的出現，成為某些人濫用暴力的藉口。」目前警方仍在追查攻擊索蘭基的男子下落。

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