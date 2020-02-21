人生連中2次頭獎！　強運女爽贏3038萬元...10年後「同金額」再中一次

▲女子買樂透居然連中2次頭獎。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國麻薩諸塞州一名女子10年前買彩券時，曾經贏得美元100萬元（約台幣3,038萬元）的大獎，沒想到近來對獎時發現自己再中頭獎，贏得人生中第二筆100萬元獎金，超強好運讓人超羨慕。

來自波士頓市多徹斯特區(Dorchester)的女子斯威尼(Linda Sweeney)，是當地彩券200X最新開獎的頭獎得主，她本月在自由港街(Freeport Street)的the Stop & Shop商店花費美元30元（約台幣912元）購買了彩券。

令人羨慕的是，原來這不是斯維尼第一次得獎，早在2009年12月7日，她便曾贏過100萬元獎金。根據彩券公司規則，中獎者可選擇扣稅後一次領取獎金，也可選擇分期，這次她選擇一次領取美元65萬元獎金（約台幣1,976萬元），不過未對外透露獎金之後將如何使用。

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