網友抓包大陸「一線護士和出院病人」是同一人？　當事人現身回應了

▲浙江護士陳穎與武漢出院病人張芬，戴口罩後長相相似，被網友質疑為同一人。（圖／翻攝自澎湃新聞，下同）

記者劉亭／綜合報導

日前有大陸網友指出，浙大四院的一線護士陳穎，與武漢方艙醫院首批出院患者張芬其實是同一人，並且截圖當作證據，很快地就在網路上成為熱門話題。但目前當事人現身回應了。

根據「澎湃新聞」，先前曾報導了浙江義烏陳穎與男友的愛情故事，陳穎是95後的護士，兩人因為疫情無法見面，只能趁著休息時間，隔著玻璃親了一下，之後又匆匆回去工作，當時感動了許多人。

而張芬則是武漢方艙醫院首批出院人士之一，曾在接受採訪表示「住進來之後，還住得不想走了！」之後有網友截圖，並做成對比圖發出去，稱兩人其實是同一人，很快就傳遍網路。

陳穎近日與身在武漢的張芬進行了視訊電話。張芬說道「你好，想不到用這種方式與你認識，我覺得滿意外的，這個非常時期，有人說這個事情滿不地道的」，之後拉下口罩。

▲武漢出院病人張芬。

而一直在醫院內工作的陳穎也表示，傳出這種事情很驚訝也很無奈。陳穎是去年開始入職的護士，從年初一開始就主動進入負壓病房，每天都進入病房為患者抽血、換藥等工作，與新冠肺炎確診患者零距離接觸。

▲浙江護士陳穎。（圖／翻攝自澎湃新聞，下同）

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