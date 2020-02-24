「零症狀→無法走路」幾小時！染病女醫生鬼門關徘徊20天…PO出保命關鍵

▲醫護人員發文，描述自己染病全程。（示意圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

新冠病毒不但傳染力驚人，在發病速度和病情危險程度上也相當可怕。最近，一位來自武漢的女醫生PO出自己染病的親身經歷，「從沒症狀到不能走路僅幾個小時！」她向所有人發出警示，「身體不適千萬不要忍著，應該第一時間去看醫生，這是保住性命的關鍵點！」

據《武漢晚報》報導，漂漂灑灑（化名）是武漢市第八醫院的一名急診科醫生，2月16日是她出院回家的第6天，半個月前，她一度以為自己再也回不來了，從患病到病危，再到痊癒，度過了難忘的20天，「病情發展之快，超乎想像。」

急診科改成發熱門診後，漂漂灑灑一直在坐診，月23日早上起來，照例量了體溫，發現正常，隨後就去上班，早上9點接到醫院通知全員CT排查一下。

結果，她拿到CT結果，「片子有問題，4個地方！」漂漂灑灑隨即自我診斷，「我不發燒，也沒有任何症狀，應該處於早期，回家吃藥隔離應該很快就能好。」她立即去藥房拿了藥，回到辦公室收拾東西回家，這時感覺腦袋有點熱，掏出體溫計一量：38.7度，發現發燒了決定馬上回家。

家離醫院步行只要五六分鐘，她到家準備洗個澡，然後睡上一覺，可還沒等進浴室，就開始劇烈頭痛、嘔吐，身上一點勁都沒有，「病情發展這麼快，我始料未及，我必須馬上去醫院。」這時，科主任的電話打了進來，決定立即派人到家社區門口來接。漂漂灑灑回憶，從家到社區門口，平時只要兩三分鐘，那一天足足走了20多分鐘。

隨後，漂漂灑灑住進了醫院，再次醒來，已經是第二天下午，高燒了一天一夜，住院期間體溫高高低低、反反復復，還不停地出汗，一天要換好幾套內衣，「最難受的是頭痛、乏力得厲害，護士來給我打針，我連抬手的勁都沒有，一點胃口也沒有，住院5天只吃了二三兩稀飯。」

▲新冠肺炎病程進展極快。（圖／路透社）

第5天，她被確診為新冠肺炎，第8天轉到武漢市金銀潭醫院繼續治療，隨後用了激素衝擊治療後，第二天上午燒退了下來，胸廓豁然開朗，人舒服了很多，精神也有了好轉。

沒想到，轉院第3天，漂漂灑灑病情急轉直下告病危。「當時自己呼吸困難、劇烈咳嗽，好像剛跑完1萬米長跑，心臟隨時都會蹦出來，心率很慢，還有一種說不出滋味的胸痛席捲全身，稍微一動，就痛不欲生，」她回憶，根據症狀，判斷自己出現了心包內膜炎，還伴有心包積液，「我隱約聽到護士說『情況不太好，人快不行了』，我自己也覺得當晚熬不過去了。」

很快，醫護趕來救治，因為及時，她又闖過一關，「之後，我的情況一天比一天好，第8天，我覺得自己已經恢復得差不多了，申請了CT和核酸檢查。」2月11日，漂漂灑灑出院了。對於自己患病的20天，她感慨萬千，「只有經歷過生死，才知道活著真的很幸福。」