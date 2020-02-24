獨／遇到「金牌ㄟ」所長也沒轍　高雄男被警追捕「剉屎」當街脫褲

▲男子被金牌所長追上，竟嚇到「剉屎在褲子」。（圖／記者洪正達翻攝）

記者洪正達／高雄報導

高雄大寮警方23日凌晨巡邏時發現一輛可疑的自小客，員警上前盤查車上2名男子時，眼角餘光發現前座有刀械，立即通報支援，中庄派出所所長劉進展到場協助後，逐一檢視2人隨身攜帶的皮包時，對方竟然拔腿狂奔，追逐將近500公尺後，其中一名男子被所長一記大外割制伏上銬，但男子疑似驚嚇過度，「剉屎在褲子」。

林園分局表示，23日凌晨2時40分，大寮分駐所員警巡邏時，發現一自小客車形跡可疑，便將該車攔下進行盤查，員警請車上2名男子下車後，發現在駕駛座及副駕駛座放有刀械，立即通報勤指請求中庄派出所巡邏警網支援，而前來支援的警網便是由金牌所長劉進展帶班，進一步檢視男子隨身攜帶的皮包時，2人心虛逃跑，劉進展立即展開追捕，雙方追逐500公尺後，其中一名男子體力不支倒地，隨後就遭到制伏，男子似乎受到驚嚇「剉屎在褲子」，當下只能無奈在大街上脫褲。

另名男子則在追捕過程中將隨身的皮包丟進一處鐵路圍牆內，員警見狀立即翻牆到鐵道上尋找，但當時燈光昏暗、視線不佳，且外牆約莫有1.8公尺高，不慎造成右小腿擦傷還慘叫了一聲，員警聽聞後，奮不顧身欲前往搶救，跟著翻牆跳下後，也造成背部著地造成背部及腰部擦傷及瘀傷，所幸無大礙，隨後警方也在男子被丟棄的皮包中發現毒品咖啡包10包，訊後依毒品罪移送法辦。