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故事爺爺傅林統獲頒總統褒揚令　兒女捐百萬推廣兒童文學

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▲傅林統獲頒總統褒揚令，兒女捐百萬推廣兒童文學

▲故事爺爺傅林統獲頒總統褒揚令，兒子傅林崧(右）代表接受。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

將愛昇華，代父捐贈百萬，推廣兒童文學。國內知名兒童文學家傅林統辭去，其子傅林崧代表家人，23日於桃園市文化局舉辦的「永遠的故事爺爺—紀念傅林統作品討論會」中，捐贈父親的遺產100萬元給桃園市政府，做為推動兒童文學基金。市長鄭文燦到場受贈並代表總統府頒贈褒揚令，肯定傅林統生前為兒童文學教育扎根。

▲傅林統獲頒總統褒揚令，兒女捐百萬推廣兒童文學

▲傅林崧(左)代表家人，捐贈100萬元給桃園市政府，做為推動兒童文學基金。（圖／市府提供）

熱愛兒童文學創作的傅林統，歷任小學教師、主任、校長、中華民國兒童文學學會理事等職。為人謙和真誠被大家敬稱為「傅校長」。23年前，傅林統自校長退休後，經常騎著腳踏車從桃園後站的家中，到桃園市立文化局為孩子們說故事，生動的故事內容，豐富許多孩童的成長歲月。

▲傅林統獲頒總統褒揚令，兒女捐百萬推廣兒童文學

傅林統於今年1月18日辭世，享年88歲。林鍾隆兒童文學推廣工作室策劃「永遠的故事爺爺—紀念傅林統作品討論會」於文化局舉行。市長鄭文燦親自出席並代表總統府頒贈褒揚令，表彰傅校長一生為兒童教育及兒童文學所做的貢獻。

▲傅林統獲頒總統褒揚令，兒女捐百萬推廣兒童文學

▲傅林統(左)畢生奉獻推動兒童文學。▼永遠懷念的故事爺爺傅林統。（圖／市府提供）▲傅林統獲頒總統褒揚令，兒女捐百萬推廣兒童文學

文化局長莊秀美表示，傅林統校長生前著有《傅林統童話》、《偵探班出擊》、《田家兒女》、《兒童文學的思想與技巧》等許多作品，並榮獲政院新聞局圖書著作金鼎獎等獎項，其作品傳承追求真善美人性的理想精神，以及對孩子的愛。

包括文化部人文及出版司副司長鄧美容、市立圖書館長唐連成、桃園兒童文學家謝鴻文、邱傑、作家陳銘磻丶林央敏丶馮輝岳丶楊珍華丶林惠珍丶張捷明、陳木城、詩人林煥彰等人士出席。

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