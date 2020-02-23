前外交官指血友病童是中國籍　陸委會：一家三口都中華民國國籍

▲兩岸日前串聯送救命藥給滯留大陸的血友病少年。（圖／湖北台辦提供）

記者曾俊豪、蔡紹堅／台北報導

第二批湖北返台包機停滯，因「千里送藥」受到矚目的14歲血友病童馬姓母親，遭到前外交官劉仕傑指控，「血友病童並沒有台灣國籍，他是徹頭徹尾的中國人」。對此，陸委會發言人邱垂正晚間否認這項說法，強調血友病童以及他的父親、母親都具有中華民國國籍。

前外交官劉仕傑23日在臉書粉專「護台胖犬劉仕傑」上分享，血友病童並沒有台灣國籍，台灣政府對這名血友病童唯一的義務連結，「就是依親。」

他強調，這個「親」就是病童的母親，「她原本也是中國人，後來因為嫁給台灣人才取得台灣國籍，不過，取得台灣國籍、健保資源後，病童母親就與台灣丈夫離婚，嫁給一個中國人，才生了這個血友病童。」

針對上述說法，《ETtoday新聞雲》記者晚間向陸委會副主委兼發言人邱垂正求證。他表示，網路說的都有點扭曲，不是事實。

▲血友病童拿到救命藥2針劑，如今又捲入身份爭議。（圖／讀者提供）

邱垂正指出，血友病童以及他的父親、母親都有中華民國國籍，也都持有身分證，「媽媽原是陸配依親，後來取得國籍，爸爸則就是台灣人。」

記者進一步以「護台胖犬劉仕傑」上的說法詢問邱垂正，當中提到，「病童母親就與台灣丈夫離婚，嫁給一個中國人，才生了這個血友病童。」

邱垂正則再一次向記者表示，病童母親馬女士嫁到台灣後，取得中華民國國籍、持有身分證，「嫁的對象是中華民國國民，生的小孩，也就是這個小朋友，也有中華民國國籍，三個都是台灣人，先前送救命藥到對岸，生父還有幫忙領藥。」