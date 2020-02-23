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起底血友病童母！前外交官：取得台灣籍改嫁中國人，才生下小孩

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▲▼劉仕傑。（圖／翻攝臉書粉專「護台胖犬 劉仕傑」）

▲劉仕傑起底血友病童與血友病童的母親。（圖／翻攝臉書粉專「護台胖犬 劉仕傑」）

記者柯振中／綜合報導

第二批武漢台商包機遲遲未果，日前因「血友病兒子」受到關注病童母親23日再度說明，藥劑已快用完，希望各界能「救救孩子」。隨後，前外交官出面揭密，其實這名病童母親嫁來台灣，取得台灣國籍後，就改嫁中國大陸人，生下這名血友病童，「台灣政府唯一對病童有責任義務的連結，是這位病童『依親』。」

前外交官劉仕傑在臉書粉專「護台胖犬 劉仕傑」上分享，血友病童並沒有台灣國籍，「他是徹頭徹尾的中國人」，台灣政府對這名血友病童唯一的義務連結，「就是依親。」

▼劉仕傑指出，台灣政府對這名血友病童的唯一義務連結就是依親。（圖／湖北台辦提供）

▲兩岸串聯送救命藥給滯留長沙血友病少年。（圖／湖北台辦提供）

劉仕傑說，這個「親」就是病童的母親，「她原本也是中國人，後來因為嫁給台灣人才取得台灣國籍」，不過，取得台灣國籍、健保資源後，病童母親就與台灣丈夫離婚，「嫁給一個中國人，才生了這個血友病童。」

「也就是說，這個病童，雖然很可憐，但他的親生父母，其實都是『中國人』。」他提到，他不會評論這名母親是否透過婚姻關係或法律漏洞取得台灣健保資源，這是私領域的選擇，也是台灣政府體制所賦予的，「如果法律確實有漏洞，台灣國會會依據民意日後進行修法。但修法之前，我尊重。」

不過，他也提到，希望病童母親同樣能尊重台灣的政府體制，「依照中華民國國家元首蔡總統的說法，就是『橫濱模式』：詳實核對名單、事前檢疫、華航派出包機過去接人」

▼劉仕傑臉書發文，點圖可放大。

▲▼劉仕傑臉書發文。（圖／翻攝臉書粉專「護台胖犬 劉仕傑」）

他指出，由於台灣要以最高規格安排包機，病童母親不能一方面希望國家照顧自己的小孩，一方面又不尊重國家的決定，「妳想要『國家』為妳張開傘，讓妳躲在傘下面免受風吹雨淋，又怎麼可以要求另外一個『國家』來教妳的國家怎麼打開傘？」

最後，劉仕傑說明，或許這位母親應該「善意理解」蔡總統的作法，正是為了保護病童與病童母親，才會有這樣的堅持，「看懂了嗎？這位『台灣人』母親。」

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