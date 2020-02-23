「長大人」有證明！　花蓮學生集體初領身分證又開辦了

▲▼戶政事務所派員至各轄區公、私立國中受理年滿14歲之學生辦理初領國民身分證。（圖花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮民政處為協助國中生初次申領身分證，主動規劃花蓮縣各戶政事務所自3月5日至3月26日派員至各轄區公、私立國中受理年滿14歲之學生辦理初領國民身分證，除了讓學生可以專心課業不用特地請假之外，也透過戶政事務所行動化服務免除奔波往返之苦，籲請家長、學校共同配合辦理。



民政處長江東成表示，依戶籍法規定，有戶籍國民年滿14歲者，應由本人親自初領身分證。為簡政便民，凡年滿14歲或應屆畢業生，只要備妥符合規格相片1張、規費50元、本人印章及學生證或戶口名簿影本，由戶政事務所至學校收件，待身分證製證完成，再由戶政同仁攜至學校，連同50元規費收據轉交同學完成身分證領取。





國民身分證係個人身分之證明文件，學生初領到身分證時均感到興奮與好奇，覺得自己終於是大人、有身分的人了。江東成籲請學生拿到身分證後，能妥善保管，亦請家長能隨時提醒與檢視。倘發現國民身分證遺失，可由本人親自撥打1996內政部服務熱線或於上班時間電洽全國任一戶政事務所辦理掛失，並儘速至全國任一戶政事務所補發國民身分證，以免拾獲人有不良意圖非法使用，影響本身重大權益。

▲初領到身分證的學生興奮又好奇，覺得自己終於是有身分的人了。



縣府民政處進一步說明，除了提供集體初次申領身分證件服務外，對於必須親自申請的案件，如補發身分證、印鑑登記、結婚登記等，若因年邁、行動不便或重大傷病不克親自申辦，戶政事務所也會派員到民眾住家或醫療院所提供服務，歡迎民眾多加利用。

另外，全面換發新式數位識別證（NEW eID）將於109年10月份開始試辦，請大家關注縣府及各戶政事務所網站、FB的文宣，共同配合順利完成換發新式身分證。

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