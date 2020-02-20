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新北供300以上「隨班附讀」名額　協助中港澳回台高中職學生

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▲▼國小108課綱開學。（圖／記者姜國輝攝）

▲因應新冠肺炎疫情，新北市教育局提供至少300個「隨班附讀，給未能返回大陸就讀的台學讀的台生。（圖／記者姜國輝攝）

記者崔至雲／台北報導

因應新冠肺炎（COVID-19）疫情，許多原在大陸及港澳地區就讀高中職的學生無法返回學校就學，新北市教育局為此，讓學生於疫情期間返台學習不中斷，提供至少300個「隨班附讀」名額，協助提供安心的就學環境。

教育局長張明文表示，新北特別擬定「隨班附讀」實施計畫，除提供「隨班附讀」之名額外，並設置單一窗口統一受理學生家長登記，只要學生確實依照中央流行疫情指揮中心的規定完成居家檢疫14日，並確認無感染嚴重特殊傳染性肺炎疑慮者，可以採「隨班附讀」方式銜接學習。

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▲▼開學在即，面對嚴峻的武漢肺炎疫情，不少小學老師自主消毒清潔教室，針對小朋友最常接觸的課桌椅門把做進行全面消毒。（圖／記者湯興漢攝）

▲面對疫情，學校老師自主消毒清潔教室，針對小朋友最常接觸的課桌椅門把做進行全面消毒。（圖／記者湯興漢攝）

教育局說明，欲申請「隨班附讀」學生或家長可於21日晚上11時前至新北市政府教育局網站填列需求調查表，另預計於25日公告各校各年段及科別的安置名額。

教育局也說，隨班附讀正式辦理登記的時間為26日上午9時至下午3時，請學生或家長親自持報名表件及相關證明文件，至中和高中行政大樓5樓，由單一窗口正式受理。後續將由教育局及相關學校代表依實施計畫之安置分發原則，依志願序、設籍行政區及先後順序辦理分發安置，並於26日下午8時後於中和高中學校校網首頁公告申請通過「隨班附讀」安置名單。「隨班附讀」之學生，請於3月2日上午8時至附讀學校辦理報到。

教育局提醒，附讀學生並未提供學籍，若大陸及港澳地區疫情獲得解決，附讀學生得結束隨班附讀，返回原就讀學校就讀。教育局提醒附讀學生應確實遵守附讀學校生活作息及相關規定，以利在台學習銜接。
 

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