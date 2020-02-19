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國小兒提問卻被錄音！爸心疼衝學校嗆「你就是爛老師」判罰1萬

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▲生氣,憤怒,罵人,不爽。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲學生家長嗆老師「你就是個爛老師」遭罰。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者陳羿妏／屏東報導

吳姓男子因為就讀國小的兒子對教學提出質疑時，遭老師小蕙（化名）錄音，心疼兒子之下，竟直接跑到學校，當著校長的面怒嗆小蕙「你就是個爛老師」。日前經屏東地院審理，依公然侮辱罪判吳男罰金1萬元，如易服勞役得折算10日。

吳男擔任屏東某國小家長會委員，為了被錄音的兒子出一口氣，直接衝到學校理論，當著校長面前嗆小蕙「你還是要玩，我身為家長我不懂你那一套，你是個爛老師，你就是個爛老師，懂嗎？這是家長的認知」，事後小蕙認為自己的人格被貶損，提告妨害名譽。

吳男表示，會講這個話是因為「老師對我小孩錄音，只因針對教學問題提出質疑，所以我才會說小蕙是爛老師」，強調「爛老師」並非辱罵的字眼。法官勘驗對話紀錄，吳男說「身為家長不懂」說出「爛老師」一詞，此舉難以認定是針對小蕙教學上的理性、客觀評價，僅是情緒性的發洩，確認吳男有貶抑小蕙人格，判吳男罰金1萬元，全案仍可上訴。

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