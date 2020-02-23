波麗士大人來到「小人家」　活靈活現演出吸睛短劇

▲親子活動平台「小人家」，邀請台南市警局到訪辦理宣導活動，犯罪預防科及婦幼隊波麗士哥哥姐姐們，透過互動式的短劇教導兒童正確保護自己的觀念。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

長期經營親子活動平台「小人家」，邀請台南市警局到訪辦理宣導活動，犯罪預防科及婦幼隊波麗士哥哥姐姐們，一登台就吸引小朋友的目光，透過互動式的短劇教導兒童正確保護自己的觀念，以及面對危險時如何向外求援，現場笑聲此起彼落，讓到場的民眾留下深刻印象。

場外搭配第五分局及交通警察大隊執勤車輛的展示，並有保安警察大隊霹靂小組的扮裝體驗，讓家長及孩童更能瞭解警察工作內容，拉近警民距離，讓參與的兒童「小人」們不要再有以往害怕警察「大人」的觀念，而是教導兒童一旦遇到任何問題，都可以馬上找警察幫忙。

市警局犯罪預防科警務正黃東偉表示，新興毒品包裝不斷推陳出新，大部分都會偽裝成咖啡包、糖果或餅乾等食品，呼籲各位不要接受陌生人或是來路不明的食品，如果不幸誤食造成身體不適，要馬上向師長及家中大人反映，儘速就醫，尋求專業治療。

活動發起單位「小人家」，源自於大光教會，致力於兒童品格發展、親子共學，希望能透過本次幽默逗趣的互動式親子活動，讓犯罪預防及交通安全觀念從小紮根，並結合警方、家庭及民間團體力量，攜手守護每個孩子的安全。

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