最好的朋友過世…她來電吐輕生念頭　波麗士關鍵「撩妹」成功救人

記者陳雕文／綜合報導

「你懂生命的意義嗎？」北部一名妙齡女子情緒低落，因其最要好的朋友在近日過世，而女子跟家人對話總因為代溝而無法交流，她決定結束自己的生命，就在深夜走上頂樓的同時，打電話到派出所，而警方的「撩妹」回應，成了順利拯救女子一命的關鍵。

女子在電話中問生命的意義，警員已經察覺有異，並開始揮手向同事示意，後來接線警員回，「我的生命意義就是讓妳開心，住哪裡呢～」女子可能被這番話嚇到，頓了幾秒才說了地址，並接著說「可是我想死」，警員按住話筒請同事趕緊到指定位置救人，並說，「我想死妳了呢」持續的對話意外成功地轉移女子的注意…

後來眾警趕到現場，見女不備時合力將她拉下女兒牆，待她情緒較為緩和，再出言安撫其心情，隨後女子由警方及醫護人員陪同就醫；女子家屬非常感謝警方及時趕到，阻止憾事發生，警方也藉此提醒其家屬，要隨時注意、多多關心，以避免發生危險。

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