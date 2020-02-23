　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／王燕軍：李登輝住院第二天感染肺炎　意識尚清楚、治療中

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者蕭筠、陶本和、袁茵／台北報導

前總統李登輝在8日晚間因為喝牛奶嗆到，送至台北榮總治療，當時李登輝辦公室雖然對外表示狀況穩定，但留院觀察至今已過2周，健康狀況備受外界關注。對此，李登輝辦公室主任王燕軍於23日17時30分在榮總表示，目前意識尚清楚，但因為年紀大了，所以現階段體能狀態，當然說嗆到引發肺炎，體能不是很好，謝謝關心。

王燕軍23日下午5時30分在榮總表示，李前總統在入院後第二天發現有肺炎變化，感染到肺炎，那因為是屬於肺浸潤的狀態，但是後面肺炎有一點轉換比較嚴重，所以目前是以肺炎模式進行醫療中。

至於李登輝身體跟意識狀況？王燕軍說，意識不能說很清楚，但意識是清楚的，畢竟他98歲了，年紀非常大，一般人發生嗆到引發肺炎，可能體能都不是很好了，所以謝謝大家關心。

▲▼李登輝辦公室主任王燕軍出面說明李登輝病情。（圖／記者李毓康攝）

▲李登輝辦公室主任王燕軍出面說明李登輝病情。（圖／記者李毓康攝）

關於李登輝肺部抽水狀況，王燕軍提到，肺部積水已經在控制中；另外關心李登輝的朋友和長官都很多，也常常保持必要資訊上流通，家人也每天都會來。

被問到院方有無說明李登輝何時狀況會比較好？王燕軍說，這個很難講，因為老人家體態本來就比較虛弱，肺炎感染過程中，這情形下我們沒辦法跟大家告知何時可以康復出院」。

王燕軍也指出，李登輝的肺炎部分沒辦法積極治療，原因是因為他本身有心臟病，怕強烈的藥會影響到心臟功能，整體評估健康狀態，李登輝的健康因為年紀關係在穩定緩慢恢復，體態上相對虛弱，但溝通上可以簡單明確表達。

▼前總統李登輝。（圖／資料照）

▲前總統李登輝。（圖／資料照）

ET快訊
北市「胡析延」找到了　失聯原因曝光
劉真裝葉克膜17天爆轉院！　振興醫院回應了
快訊／王燕軍：李登輝住院第二天感染肺炎　意識尚清楚、治療中
LIVE／李登輝健康傳惡化　辦公室主任王燕軍現身說明
義大利新增34例確診　境內「累計113例」10城封鎖鎖不住病
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

烏龍！北市「胡析延」找到了　他辯字跡潦草⋯根本沒入境台灣

怕藥物太強影響心臟！　李登輝肺炎無法積極治療原因曝光

快訊／李登輝肺部積水控制中　健康穩定緩慢恢復

快訊／王燕軍：李登輝住院第二天感染肺炎　意識尚清楚、治療中

LIVE／李登輝健康傳惡化　辦公室主任王燕軍現身說明

快訊／李登輝住院2周引各界關注　王燕軍：5點半於榮總說明

「最可怕感染者」是民意代表！　段宜康呼籲：敏感時期「暫停跑攤」

血友病童救命藥快用完！海基會：視情況提供必要協助

影／罷韓總部恐被開罰！「高雄過好日」祭出反制：下周一將檢舉韓國瑜

柯文哲遭爆防疫會議只去1次　侯友宜：新北已開14次「我是地區指揮官」

鄧紫棋直播唱《光年之外》連升8個key！ 飆高音到「站起來」：我要死了ＸＤ

蔣萬安要求公開24例「北部女」縣市 陳時中當場反問：公布就能安心嗎？

蕭敬騰暖唱《太陽》為疫情加油　徐佳瑩聽完瞪大眼：好聽！我好感動～

南投男「居家檢疫」2度逃跑！ 準備展開環島之旅...遭重罰15萬

鑽石公主號包機回台2hrs全數隔離 陳時中堅持「最後一人入住才離開」

嬰兒房發現毒吸管！月嫂認了...　「新生兒驗出安毒」母親每晚痛哭

《單身濟斯之歌》唱出魯蛇們心聲　RAP超有才！網：被狗耽誤的歌手

工人機車損壞「沒錢搭車去領薪」　暖警掏腰包：幫助民眾是警職責！

就醫也有黃牛！掛號價差10倍　陸配分享台、陸「5大醫療差異」

想生小孩必看！他們算養酷炫總花費粗估噴542萬卻喊：辛苦！但很值得

烏龍！北市「胡析延」找到了　他辯字跡潦草⋯根本沒入境台灣

怕藥物太強影響心臟！　李登輝肺炎無法積極治療原因曝光

快訊／李登輝肺部積水控制中　健康穩定緩慢恢復

快訊／王燕軍：李登輝住院第二天感染肺炎　意識尚清楚、治療中

LIVE／李登輝健康傳惡化　辦公室主任王燕軍現身說明

快訊／李登輝住院2周引各界關注　王燕軍：5點半於榮總說明

「最可怕感染者」是民意代表！　段宜康呼籲：敏感時期「暫停跑攤」

血友病童救命藥快用完！海基會：視情況提供必要協助

影／罷韓總部恐被開罰！「高雄過好日」祭出反制：下周一將檢舉韓國瑜

柯文哲遭爆防疫會議只去1次　侯友宜：新北已開14次「我是地區指揮官」

迷幻小手捧狗臉摸摸！下秒女主被咬尖叫　網壞笑：不愧是吉娃娃

定心化煞！家裡擺經書有眉角　地點「3好5壞」結果差很大

UBA／新人王網路票選　政大林彥廷暫居領先

資深歌手罕見「蒙面」開唱...邊噴酒精邊握手全力防疫！

肥美肉墊被嫌乾！汪抹神油變「亮晶烏魚子」　網友想吃

重情義！湖人買斷卡森斯　承諾讓他在陣中復健到季末

幸福案例／旅與憩

眼球淨化！　Rain❤️金泰希合體「穿情侶裝」拍廣告

烏龍！北市「胡析延」找到了　他辯字跡潦草⋯根本沒入境台灣

中職／黃子鵬腸胃炎導致往下掉　熱身賽首度先發掉7分　

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

政治熱門新聞

這項一週4次風險降6成 　謝震武驚呆了

柯、陳時中槓上！　黃珊珊回應了

罷韓「26天衝破48萬份」揭開遮羞布

AIT宣布好消息！「台美攜手」開發新冠肺炎疫苗：真朋友

竹東鎮長補選　前鎮長之妻順利當選

快訊／李登輝住院2周引各界關注

韓國瑜麻煩大了！二階連署破48萬份　

員警搭酒駕車肇事 李鴻源憤怒

陳柏惟超邊緣！　想換吳斯懷後面比較熱鬧

快訊／李登輝住院2周引各界關注　王燕軍：5點半於榮總說明

韓國旅遊警示調升「黃色」　外交部籲：國人檢討應否前往

陳時中稱地方政府知道　柯文哲：我不知道

LIVE／李登輝健康傳惡化　辦公室主任王燕軍現身說明

黃珊珊「北市把社區感染當作真實存在」：奇怪，全世界定義和台灣不一樣

更多熱門

相關新聞

快訊／李登輝肺部積水控制中　健康穩定緩慢恢復

快訊／李登輝肺部積水控制中　健康穩定緩慢恢復

98歲的前總統李登輝日前喝牛奶嗆到，緊急住院後，雖然狀況穩定，但留院觀察至今，不過近日傳出狀況不穩一事。對此，李登輝辦公室主任王燕軍23日下午表示，目前意識是清楚的，但因為年紀大了，所以現階段體能狀態，當然說嗆到引發肺炎，體能不是很好，穩定緩慢恢復中。

LIVE／李登輝健康傳惡化　辦公室主任王燕軍現身說明

LIVE／李登輝健康傳惡化　辦公室主任王燕軍現身說明

快訊／李登輝住院2周引各界關注　王燕軍：5點半於榮總說明

快訊／李登輝住院2周引各界關注　王燕軍：5點半於榮總說明

李登輝一切正常　醫療團隊建議不會客避免感染

李登輝一切正常　醫療團隊建議不會客避免感染

李登輝的養牛夢　只差最後一哩路

李登輝的養牛夢　只差最後一哩路

關鍵字：

李登輝王燕軍榮總

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

指揮中心：「醫院」醫事人員少出國

救命藥再告罄　血友病童母籲快包機

情人夜運屍　警攔查見爆乳女郎

辛龍最難熬一天　劉真病危16天「甜蜜約定失約了」

信號干擾台灣燈會　48架無人機突墜落

謝和弦爸爸打電話道歉！

領養小黑狗！洗一洗變白臉㹴犬

他曝「南韓廁後習慣」讓疫情失控　網：吃飯方式更危險

這項一週4次風險降6成 　謝震武驚呆了

疫情攻陷大陸監獄！劉樂妍悲：救我國家

史上最大！曾文水庫捕獲1.3米黃金大頭鰱

《16個夏天》6年林心如呼叫合體！5人幫缺一

血友病童「藥不夠用」！陳時中回應了

網傳「亞崴國家隊」新機台上工　口罩狂射

解除隔離後過10天　廣東女一驗竟是陽性

更多

最夯影音

更多
鄧紫棋直播唱《光年之外》連升8個key！ 飆高音到「站起來」：我要死了ＸＤ

鄧紫棋直播唱《光年之外》連升8個key！ 飆高音到「站起來」：我要死了ＸＤ
蔣萬安要求公開24例「北部女」縣市 陳時中當場反問：公布就能安心嗎？

蔣萬安要求公開24例「北部女」縣市 陳時中當場反問：公布就能安心嗎？

蕭敬騰暖唱《太陽》為疫情加油　徐佳瑩聽完瞪大眼：好聽！我好感動～

蕭敬騰暖唱《太陽》為疫情加油　徐佳瑩聽完瞪大眼：好聽！我好感動～

南投男「居家檢疫」2度逃跑！ 準備展開環島之旅...遭重罰15萬

南投男「居家檢疫」2度逃跑！ 準備展開環島之旅...遭重罰15萬

鑽石公主號包機回台2hrs全數隔離 陳時中堅持「最後一人入住才離開」

鑽石公主號包機回台2hrs全數隔離 陳時中堅持「最後一人入住才離開」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面