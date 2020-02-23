快訊／王燕軍：李登輝住院第二天感染肺炎　意識尚清楚、治療中

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記者蕭筠、陶本和、袁茵／台北報導

前總統李登輝在8日晚間因為喝牛奶嗆到，送至台北榮總治療，當時李登輝辦公室雖然對外表示狀況穩定，但留院觀察至今已過2周，健康狀況備受外界關注。對此，李登輝辦公室主任王燕軍於23日17時30分在榮總表示，目前意識尚清楚，但因為年紀大了，所以現階段體能狀態，當然說嗆到引發肺炎，體能不是很好，謝謝關心。

王燕軍23日下午5時30分在榮總表示，李前總統在入院後第二天發現有肺炎變化，感染到肺炎，那因為是屬於肺浸潤的狀態，但是後面肺炎有一點轉換比較嚴重，所以目前是以肺炎模式進行醫療中。

至於李登輝身體跟意識狀況？王燕軍說，意識不能說很清楚，但意識是清楚的，畢竟他98歲了，年紀非常大，一般人發生嗆到引發肺炎，可能體能都不是很好了，所以謝謝大家關心。

▲李登輝辦公室主任王燕軍出面說明李登輝病情。（圖／記者李毓康攝）

關於李登輝肺部抽水狀況，王燕軍提到，肺部積水已經在控制中；另外關心李登輝的朋友和長官都很多，也常常保持必要資訊上流通，家人也每天都會來。

被問到院方有無說明李登輝何時狀況會比較好？王燕軍說，這個很難講，因為老人家體態本來就比較虛弱，肺炎感染過程中，這情形下我們沒辦法跟大家告知何時可以康復出院」。

王燕軍也指出，李登輝的肺炎部分沒辦法積極治療，原因是因為他本身有心臟病，怕強烈的藥會影響到心臟功能，整體評估健康狀態，李登輝的健康因為年紀關係在穩定緩慢恢復，體態上相對虛弱，但溝通上可以簡單明確表達。

▼前總統李登輝。（圖／資料照）