快訊／李登輝肺部積水控制中　健康穩定緩慢恢復

記者蕭筠、袁茵、陶本和／台北報導

98歲的前總統李登輝日前喝牛奶嗆到，緊急住院後，雖然狀況穩定，但留院觀察至今，不過近日傳出狀況不穩一事。對此，李登輝辦公室主任王燕軍23日下午表示，目前意識是清楚的，但因為年紀大了，所以現階段體能狀態，當然說嗆到引發肺炎，體能不是很好，穩定緩慢恢復中。

李登輝在8日晚間喝牛奶嗆到後，緊急送醫治療，王燕軍在10日受訪時表示，李登輝的意識清楚，已無大礙，家人全在醫院陪同。不過，事隔兩週李登輝仍未出院，也讓各界相當關注他的狀況，多家媒體在22日晚間更守在榮總外等候進一步的說明。

對此，王燕軍23日下午出面表示，肺炎有轉換比較嚴重，目前以肺炎模式進行醫療中，李登輝的意識尚清楚，但他年紀非常大，不管現階段體能，嗆到後引發肺炎，一般人體能可能都不好，至於肺部積水都在控制中，李登輝的健康是穩定緩慢恢復中。

王燕軍表示，李登輝入院後第二天發現有肺炎變化，有感染肺炎，因為後來是屬於肺浸潤的狀態，肺炎轉化變嚴重，以肺炎模式進行醫療。

對於李登輝的意識狀況，王燕軍說，李登輝的意識尚清楚，因為他98歲了，年紀非常大，嗆到引發肺炎，肺部積水已在控制中，「關心李前總統的朋友非常多，保持資訊上流通，家人每天都會來，老人家身體體態比較虛弱，肺炎感染過程中 這情形下我們沒辦法跟大家告知何時可以康復出院」。

王燕軍也指出，李登輝的肺炎部分沒辦法積極治療，原因是因為他本身有心臟病，怕強烈的藥會影響到心臟功能，整體評估健康狀態，李登輝的健康因為年紀關係在穩定緩慢恢復，體態上相對虛弱，但溝通上可以簡單明確表達。

▲李登輝辦公室主任王燕軍出面說明李登輝病情。（圖／記者李毓康攝）