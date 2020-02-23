　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

禁止醫事人員出國以「醫院」為主　衛福部25日開會討論後才實施！

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲疾管署說明新冠肺炎疫情,中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中 。（圖／記者李毓康攝）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（23）日突然宣佈為確保醫療量能，禁止醫事人員出國一事，消息一出引發不少反彈。對此，衛福部醫事司司長石崇良表示，主要是考量疫情警報期間，才會需要適度限制醫事人員出國，詳細對象和限制內容會在週二（25日）會議討論，之後才會正式公佈實施，原則上是以醫院為主，診所不在限制範圍內。

石崇良說，依照現在規定，確診個案的密切接觸者需要做居家隔離，中港澳地區回台要做居家檢疫，而從旅遊警示地區國家回來則要健康自主管理14天，醫事人員若有符合上述條件，一律都要遵守相關規定，這就可能會造成醫療人力調度上吃緊。

請繼續往下閱讀...

而針對「報准」才可放行一事，石崇良則解釋，除了中港澳是不能前往，旅遊警示地區國家回國後也要健康自主管理，因此原則希望盡量不要去，如果有必要如參加年會、洽公或早就預定好的行程（為了公務和業務） 也不是完全絕對禁止，詳細規定都還要經過討論，預計禮拜二會議會把相關原則訂定出來，才會公布實施。

石崇良強調，主要看醫院的調度，如果回國後執行居家檢疫或自主管理人，在力調度上沒有問題，原則上就可以許可 ，但是如果不行就要做限制，最重要的是維持醫療量能，避免影響醫療服務，而在限制對象方面，主要是以醫院為主，診所不包括，詳細內容有待週二開會後決議。 

ET快訊
武漢血友病童「藥不夠用」！母急喊救救孩子..陳時中回應了
南韓7小時內再激增46例新冠肺炎！全國累積602確診5死
手刀快衝7-11！台酒75%防疫酒精提早開賣了
醫事人員禁出國「醫美」也包括！出國研習需向縣市衛生局申報　
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

白富美空姐相親被打槍...列高危險群　未婚聯誼口罩上身哀嘆：看攏嘸

南韓疫情激增至602例！韓生來台成防疫漏洞？陳時中：教育部研議中

禁止醫事人員出國以「醫院」為主　衛福部25日開會討論後才實施！

台南凌霄寶殿武龍宮大台南消災祈安護國大法會　黃偉哲祈求疫情早日消除

疫情遠比港澳失控！他寫下557字「懇請陳時中」：把南韓列入流行地區

台南武聖夜市4月底熄燈現轉機　夜市管委會協商地主爭取續約

影／血友病童「藥不夠用」！母急喊救救孩子　陳時中：可以用到3/28

猴急男推妻上床驚聞一陣腥　他脫口：妳那裡好臭...糗被老婆床上放生4年

案27、28「共7名家人採檢中」　指揮中心：高度懷疑小兒子是可能感染源

喝牛奶嗆到住院已3周！李登輝最新病況　醫院被下「封口令」

鄧紫棋直播唱《光年之外》連升8個key！ 飆高音到「站起來」：我要死了ＸＤ

蔣萬安要求公開24例「北部女」縣市 陳時中當場反問：公布就能安心嗎？

蕭敬騰暖唱《太陽》為疫情加油　徐佳瑩聽完瞪大眼：好聽！我好感動～

南投男「居家檢疫」2度逃跑！ 準備展開環島之旅...遭重罰15萬

鑽石公主號包機回台2hrs全數隔離 陳時中堅持「最後一人入住才離開」

嬰兒房發現毒吸管！月嫂認了...　「新生兒驗出安毒」母親每晚痛哭

《單身濟斯之歌》唱出魯蛇們心聲　RAP超有才！網：被狗耽誤的歌手

工人機車損壞「沒錢搭車去領薪」　暖警掏腰包：幫助民眾是警職責！

就醫也有黃牛！掛號價差10倍　陸配分享台、陸「5大醫療差異」

想生小孩必看！他們算養酷炫總花費粗估噴542萬卻喊：辛苦！但很值得

白富美空姐相親被打槍...列高危險群　未婚聯誼口罩上身哀嘆：看攏嘸

南韓疫情激增至602例！韓生來台成防疫漏洞？陳時中：教育部研議中

禁止醫事人員出國以「醫院」為主　衛福部25日開會討論後才實施！

台南凌霄寶殿武龍宮大台南消災祈安護國大法會　黃偉哲祈求疫情早日消除

疫情遠比港澳失控！他寫下557字「懇請陳時中」：把南韓列入流行地區

台南武聖夜市4月底熄燈現轉機　夜市管委會協商地主爭取續約

影／血友病童「藥不夠用」！母急喊救救孩子　陳時中：可以用到3/28

猴急男推妻上床驚聞一陣腥　他脫口：妳那裡好臭...糗被老婆床上放生4年

案27、28「共7名家人採檢中」　指揮中心：高度懷疑小兒子是可能感染源

喝牛奶嗆到住院已3周！李登輝最新病況　醫院被下「封口令」

陸網瘋傳「Angelababy車震鄧倫」　他曬私訊截圖嗆：這就是證據！

生活熱門新聞

指揮中心：醫事人員除報准外不得出國

他曝「南韓廁後習慣」讓疫情失控　網：吃飯方式更危險

網傳「亞崴國家隊」新機台上工　口罩狂射

台南知名觀光夜市驚傳將熄燈

快訊／再新增2例新冠肺炎確診　指揮中心：屬於家庭群聚

華航深夜送19人返台　機長廣播暖哭網友

血友病童「藥不夠用」！陳時中回應了

柯文哲稱不知道案24在哪　陳時中怒批

案27、28父子皆無旅遊史！案27兒工作頻繁往返大陸」

案27收治加護病房　已匡列「接觸者115人」　

施文儀：陳時中恐在錯誤領導下被糟蹋掉

確診父子7名家人採檢中　高度懷疑小兒子是感染源

陳時中：儘量醫事人員禁出國

網喊快停辦大甲媽遶境！指揮中心說話了

更多熱門

相關新聞

白富美空姐相親被打槍...列高危險群

白富美空姐相親被打槍...列高危險群

新冠肺炎引發口罩成日常重要！為未婚男女搭橋的桃園中壢區美滿服務中心，疫情期間安排未婚男女聯誼，出現戴上口罩的情形。有參加者覺得新鮮有趣，不要以貌取人，一名女秘書則抱怨無法展現「自信美」，社工人員告訴參加者，活動結束前15分鐘會安排「拿下口罩」，期雙方加深印象找到美滿姻緣。

韓生來台成防疫漏洞？陳時中：教育部研議中

韓生來台成防疫漏洞？陳時中：教育部研議中

段宜康呼籲：敏感時期「暫停跑攤」

段宜康呼籲：敏感時期「暫停跑攤」

妝化一半能多睡！　醫列「新冠肺炎社會觀察」網笑翻

妝化一半能多睡！　醫列「新冠肺炎社會觀察」網笑翻

血友病童救命藥快用完！海基會回應了

血友病童救命藥快用完！海基會回應了

關鍵字：

新冠肺炎武漢肺炎陳時中醫事人員出國

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

指揮中心：醫事人員除報准外不得出國

救命藥再告罄　血友病童母籲快包機

情人夜運屍　警攔查見爆乳女郎

辛龍最難熬一天　劉真病危16天「甜蜜約定失約了」

信號干擾台灣燈會　48架無人機突墜落

謝和弦爸爸打電話道歉！

領養小黑狗！洗一洗變白臉㹴犬

他曝「南韓廁後習慣」讓疫情失控　網：吃飯方式更危險

這項一週4次風險降6成 　謝震武驚呆了

疫情攻陷大陸監獄！劉樂妍悲：救我國家

史上最大！曾文水庫捕獲1.3米黃金大頭鰱

《16個夏天》6年林心如呼叫合體！5人幫缺一

網傳「亞崴國家隊」新機台上工　口罩狂射

中部大媽狂咳！「高速老痰」顏噴醫生…一問嚇歪

解除隔離後過10天　廣東女一驗竟是陽性

更多

最夯影音

更多
鄧紫棋直播唱《光年之外》連升8個key！ 飆高音到「站起來」：我要死了ＸＤ

鄧紫棋直播唱《光年之外》連升8個key！ 飆高音到「站起來」：我要死了ＸＤ
蔣萬安要求公開24例「北部女」縣市 陳時中當場反問：公布就能安心嗎？

蔣萬安要求公開24例「北部女」縣市 陳時中當場反問：公布就能安心嗎？

蕭敬騰暖唱《太陽》為疫情加油　徐佳瑩聽完瞪大眼：好聽！我好感動～

蕭敬騰暖唱《太陽》為疫情加油　徐佳瑩聽完瞪大眼：好聽！我好感動～

南投男「居家檢疫」2度逃跑！ 準備展開環島之旅...遭重罰15萬

南投男「居家檢疫」2度逃跑！ 準備展開環島之旅...遭重罰15萬

鑽石公主號包機回台2hrs全數隔離 陳時中堅持「最後一人入住才離開」

鑽石公主號包機回台2hrs全數隔離 陳時中堅持「最後一人入住才離開」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面