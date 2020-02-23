禁止醫事人員出國以「醫院」為主　衛福部25日開會討論後才實施！

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（23）日突然宣佈為確保醫療量能，禁止醫事人員出國一事，消息一出引發不少反彈。對此，衛福部醫事司司長石崇良表示，主要是考量疫情警報期間，才會需要適度限制醫事人員出國，詳細對象和限制內容會在週二（25日）會議討論，之後才會正式公佈實施，原則上是以醫院為主，診所不在限制範圍內。

石崇良說，依照現在規定，確診個案的密切接觸者需要做居家隔離，中港澳地區回台要做居家檢疫，而從旅遊警示地區國家回來則要健康自主管理14天，醫事人員若有符合上述條件，一律都要遵守相關規定，這就可能會造成醫療人力調度上吃緊。

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而針對「報准」才可放行一事，石崇良則解釋，除了中港澳是不能前往，旅遊警示地區國家回國後也要健康自主管理，因此原則希望盡量不要去，如果有必要如參加年會、洽公或早就預定好的行程（為了公務和業務） 也不是完全絕對禁止，詳細規定都還要經過討論，預計禮拜二會議會把相關原則訂定出來，才會公布實施。

石崇良強調，主要看醫院的調度，如果回國後執行居家檢疫或自主管理人，在力調度上沒有問題，原則上就可以許可 ，但是如果不行就要做限制，最重要的是維持醫療量能，避免影響醫療服務，而在限制對象方面，主要是以醫院為主，診所不包括，詳細內容有待週二開會後決議。