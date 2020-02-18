小王與地勤妻同居！車內爽喊「讓妳賺精華液」…夫戴綠帽崩潰：他們還生了兒子

▲擔任地勤的人妻偷吃同事，2人還擬定「生子計畫」被丈夫抓包。（圖／免費圖庫pakutaso）

記者戴若涵／桃園報導

桃園一名人夫指控，由於妻子會對自己家暴，他因此搬離2人的愛巢，孰料，妻子卻藉機與同事出軌，還擬定生子計畫，與小王的鹹濕對話也被行車紀錄器給錄下，他頂著綠帽決定提告求償。法院審理後，判小王與人妻應連帶賠償人夫45萬元，可上訴。

人夫主張，他因妻子的家暴行為搬離2人婚後的公寓，沒想到妻子竟讓小王登堂入室，自2017年3月起展開同居生活，雙方不但接吻、調情、擬定生子計畫、儲蓄育兒基金，甚至還共同育有一子，儼然像一對夫婦一般，讓他決定提告求償200萬元精神撫慰金。

小王辯稱，自己跟人妻只是同事關係，人妻是因為在夜店遇上另名男子，才會懷孕生子，為了工作及撫育幼兒，才會以5000元的價格將房屋出租給他。

但法官勘驗人夫提出的行車紀錄器光碟後發現，小王與人妻曾有，「乳頭山我很熟」、「我熟龜頭山」、「差點給它噴到妳嘴巴裡，這樣就讓妳賺到太多精華液」等鹹濕對話，甚至還有提及如何分配小孩照顧工作、如何為日後小孩出生存錢做準備等話題，認定2人確實存在親密關係。

桃園地方法院勘驗社區監視器、行車紀錄器等事證後，判小王與人妻須連帶賠償人夫45萬元，全案仍可上訴。

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