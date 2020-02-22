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人妻「喜歡飛上天」！他傳暗號「蜜汁香鵝」鐵皮屋酣戰：試試38.5度的感覺

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▲▼男女,兩性,吵架,相愛,交往,婚姻,戀愛,情侶,伴侶。（示意圖／CFP）

▲阿傑明知道花花是已婚婦人，卻還是和對方發生性行為。（圖／示意圖，無關本案／CFP）

記者林昱萱／苗栗報導

一名男子「阿傑」（化名）明知道女子「花花」（化名）是有夫之婦，卻還是和對方發生性關係，甚至還想出「蜜汁香鵝」、「想看」等暗號，還曾經傳訊給對方說，「想試試38.5度的感覺嗎～」。對此，苗栗地院法官審理後，依犯通姦罪判他8月徒刑。

判決指出，阿傑分明知道花花已婚，卻仍是多次在鐵皮屋、家中廚房與之發生性關係，兩人還多次互傳曖昧簡訊，「噴過了？」、「挺著呢」。此外，花花也證稱，「有次發燒時，阿傑還曾經傳訊息給我，『想試試38.5度的感覺嗎～』，意思是邀我發生性行為，理由是因為阿傑在這一次之前，有一次發燒與他太太發生性行為，他覺得他太太那次很舒服，所以就問要不要試試看。」

此外，花花也表示，兩人對話中提到「需要蜜汁香鵝」也是指想發生性行為，意思是癩蛤蟆想吃天鵝肉。對此，法官審理後認為，阿傑明知道花花唯有配偶之人，卻仍是與對方發生性關係，因此依犯通姦罪處以3月徒刑、又犯通姦罪共二罪，各處有期徒刑4月，合併執行應執行有期徒刑8月，如易科罰金得以1千元折算一日。

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人妻蜜汁香鵝通姦

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