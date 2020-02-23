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新冠肺炎疫苗4月測試　衛生專家：「不代表就是接種成功」曝抗疫時間很漫長！

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▲▼新冠病毒,新冠肺炎,Nexu Science Communication工作室和愛爾蘭都柏林大學三一學院共同公布的新型冠狀病毒電腦繪圖模型。（圖／路透）

▲新冠肺炎疫苗研發之路漫長。（圖／路透下同）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）在全球擴散之際，國際上各個研究單位致力研發疫苗，然而過去疫苗研發需要數月至數年時間，接著進行臨床試驗，但跟著疫情擴散迅速，專家試圖想要濃縮至幾周至幾個月就能完成。澳洲研究人員22日就表示，已研發出疫苗準備進行測試，預計將在4月開始。

根據《ABC News》、《每日郵報》報導，澳洲研究人員表示，目前已經開發出一種針對新冠病毒的疫苗，該團隊為昆士蘭大學所屬，疫苗已經進入準備測試的階段。昆士蘭大學副校長提到，目前有規劃許多階段的測試，以確保這些疫苗最終是安全問世的，此外也透露研發新冠病毒疫苗的技術，就是從伊波拉、SARS中篩選出來的。

昆士蘭大學化學和分子生物科學高級研究員Keith Chappell博士表示，「我們所擁有的技術中，已經試圖將疫苗的研發從幾年縮短至幾周，希望在透過未來的測試可以有好消息。」

▲新冠肺炎,武漢肺炎,新冠病毒,中國。（圖／路透）

▲各國醫療研究單位致力於研發疫苗。

此外美國醫學研究者弗契（Anthony Fauci）在接受專訪時提到，預計疫苗的第一期試驗將會在4月初開始，「但是進入到第一期試驗，並不表示就是接種疫苗的意思，而只是第一步，這段療程的開發、試驗、結果呈現至少需要一年到一年半的時間。」

目前，在疫苗尚未開發出來前，各國正以美國公司研發製造的抗病毒藥物瑞德西韋（remdesivir）進行臨床試驗，據悉，瑞德西韋對於新冠病毒有較好的抑制作用，也曾救治美國的新冠肺炎病患。

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