新冠肺炎疫苗4月測試　衛生專家：「不代表就是接種成功」曝抗疫時間很漫長！

▲新冠肺炎疫苗研發之路漫長。（圖／路透下同）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）在全球擴散之際，國際上各個研究單位致力研發疫苗，然而過去疫苗研發需要數月至數年時間，接著進行臨床試驗，但跟著疫情擴散迅速，專家試圖想要濃縮至幾周至幾個月就能完成。澳洲研究人員22日就表示，已研發出疫苗準備進行測試，預計將在4月開始。

根據《ABC News》、《每日郵報》報導，澳洲研究人員表示，目前已經開發出一種針對新冠病毒的疫苗，該團隊為昆士蘭大學所屬，疫苗已經進入準備測試的階段。昆士蘭大學副校長提到，目前有規劃許多階段的測試，以確保這些疫苗最終是安全問世的，此外也透露研發新冠病毒疫苗的技術，就是從伊波拉、SARS中篩選出來的。

昆士蘭大學化學和分子生物科學高級研究員Keith Chappell博士表示，「我們所擁有的技術中，已經試圖將疫苗的研發從幾年縮短至幾周，希望在透過未來的測試可以有好消息。」

▲各國醫療研究單位致力於研發疫苗。

此外美國醫學研究者弗契（Anthony Fauci）在接受專訪時提到，預計疫苗的第一期試驗將會在4月初開始，「但是進入到第一期試驗，並不表示就是接種疫苗的意思，而只是第一步，這段療程的開發、試驗、結果呈現至少需要一年到一年半的時間。」

目前，在疫苗尚未開發出來前，各國正以美國公司研發製造的抗病毒藥物瑞德西韋（remdesivir）進行臨床試驗，據悉，瑞德西韋對於新冠病毒有較好的抑制作用，也曾救治美國的新冠肺炎病患。