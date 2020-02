他當3小孩面「把妻子刺成蜷曲屍體」　臨走前拿小女兒外套當抹布擦乾血跡！

▲男子不滿妻子疑似有新歡,竟拿刀在孩子面前況刺。(圖/示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者陳亭伃/綜合報導

英國萊斯特城(Leicester city)2019年傳出一起慘痛的家庭案件。一名30歲的男子因無法接受正在談離婚的妻子疑似有新的約會對象,和朋友喝酒過後、吸食海洛因之後跑到妻子家中,當著兩兒子的面,拿刀猛刺妻子,直到女方成為一具蜷曲的屍體後,才罷手干休。

根據英國《鏡報》報導,沙里菲(Hafiz Sharifi)和尼泊爾籍的32歲妻子布拉索(Suvekshya Burathoki)擁有一段短暫的婚姻,育有一名女兒、另外兩名兒子則是布拉索和前夫所生。沙里菲因為聽到布拉索想要提出離婚,認為妻子在外面有結交新歡,兩人大吵多日就是不願意離婚。

直到案發當天沙里菲跟朋友喝了酒之後、吸食海洛因,直到早晨8時左右,竟闖入布拉索家中,而恰巧被忘記拿東西的兩個兒子發現。2個孩子親眼看到沙里菲竟拿刀對著布拉索狂刺,當場客廳、廚房血跡掰掰,兄弟倆一度想要阻止沙里菲傷害母親,卻遭到威脅「閉嘴!」

這對小兄弟眼看母親為了防護自己,身體蜷曲在一起最後被刺殺到完全不動的躺在地上,這時原本在樓上睡覺的3歲女兒下樓,沙里菲竟然還拿小女兒的外套擦掉手上的血跡。法官表示,其中一刀刺進死者心臟,且刀刀傷害都相當深。

案發之後,小兄弟們立刻報警,警消人員到場時,發現布拉索已經沒有呼吸心跳。沙里菲向警方表示,自己並不知道妻子正在約會,一切只是因為當時被妻子說的話激怒到動手。沙里菲的律師表示,被告相當有悔意,雖然這樣的案件令人憎恨,但仍希望法官斟酌。

