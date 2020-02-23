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不斷更新／南韓止不住的擴散！新增95例確診　境內累計556例

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▲▼ 新冠肺炎,南韓大邱。（圖／達志影像／美聯社）

▲新冠肺炎肆虐全球，東北亞以南韓最為嚴重、歐洲以義大利最為嚴重。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃、詹雅婷、丁維瑀、陳宛貞／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情在日本、南韓持續擴散，美國疾病管制與預防中心（CDC）升級對日本旅遊警示來到第二級。伊朗22日同樣疫情升溫，確診案例來到28、死亡通報6。義大利則是歐洲疫情最慘重，急速爆增確診後宣布10城出入口封鎖。WHO秘書長譚德塞日前表示，隨著疫情擴散，決定將派遣專家小組深入武漢調查確切情況。

【0917】

根據《BNO》報導，南韓官方新增95例確診，其中出現第四例死亡案例，境內確診來到556。

【0855】

伊拉克22日傳出武漢肺炎確診首例，為第5個有確診病例的中東國家。伊拉克當局於20日宣布邊境關卡對伊朗人關閉3天，並呼籲民眾不要前往伊朗。伊拉克航空公司（Iraqi Airways）20日已宣布停飛伊朗航線。

各國確診狀況如下：

東北亞：2國

南韓：確診556例

日本：確診769例（根據NHK，橫濱外海郵輪634例，日本本土135例）

歐洲：9國

義大利：確診79例

西班牙：確診2例

英國：確診9例

比利時：確診1例

德國：確診16例

瑞典：確診1例

芬蘭：確診1例

法國：確診12例

俄羅斯：確診2例

東南亞：6國

新加坡：確診89例

越南：確診16例

馬來西亞：確診22例

泰國：確診35例

菲律賓：確診3例

柬埔寨：確診1例

北美：2國

美國：確診35例（其中18例為鑽石公主號撤回、3撤僑者、14例美國本土個案）

加拿大：確診9例

大洋洲：1國

澳洲：確診22例（其中6例為鑽石公主號撤回）

南亞：3國

印度：確診3例

斯里蘭卡：確診1例

尼泊爾：確診1例

中東：5國

伊朗：確診28例

阿拉伯聯合大公國：確診13例

以色列：1例

黎巴嫩：1例

伊拉克：1例

非洲：1國

埃及：確診1例

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