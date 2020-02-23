睪丸容易受到攻擊！　美官衛學者也背書：新冠病毒恐釀生殖功能障礙

▲睪丸被認為是容易受到新型冠狀病毒攻擊的目標，可能影響男性生殖功能。（圖／達志／示意圖）

記者陳政錄／綜合報導

繼日前有大陸學界論文，表示新冠病毒可能損害患者的腎臟與睪丸、影響生育率後，當地時間2月21日，美國官方衛生研究機構下屬的學者，也在 Preprints（預印本）網站平台上，發表論文稱，經研究結果表明，男性人體睪丸中的精原細胞、間質細胞和支持細胞，都是新冠病毒攻擊靶點的富集區，如果遭到感染，可能導致生精失敗。

血管張力素轉化酶2（ACE2）被認為是新型冠狀病毒進入人體細胞的受體，在該篇由美國國立衛生研究院（NIH）旗下兩位學者Xiaojiang Xu、Zhengpin Zhang發表的論文中，提到新型冠狀病毒導致肺炎的原理，是伸出其表面的「刺突蛋白」，攻擊肺部上皮細胞表面的這種靶點蛋白。

▲新冠肺炎COVID-19由新型冠狀病毒所引發。（圖／路透社）

論文指出，發動攻擊後， ACE2的形狀結構因此發生變化，病毒趁機進入細胞內，隨後，病毒以肺部細胞裡的分子為原料，通過化學反應合成新的病毒釋放到細胞外，繼續攻擊其他的肺部細胞。

由於腸道、肝臟、心血管中，也存在著富有ACE2的細胞，因此該論文作者進一步研究，來自三個成人睾丸樣本的數據集共16,632個細胞，發現ACE2主要富集在睪丸的精原細胞、支持細胞和間質細胞上。論文並研究病毒可能透過細胞絲氨酸蛋白酶（TMPRSS2）進入細胞等情況，綜上得出結論，在新冠毒面前，「睾丸是一種高度危險器官，一旦感染，生精功能就會受阻甚至受損。」

《澎湃新聞》報導稱，這是繼南京醫科大學附屬蘇州醫院等陸方學術單位，關注到一部分新冠患者出現腎功能異常甚至損傷，並可能影響生殖功能後，又有新一篇具有美國官方背景的機構學者研究，拋出相似結論。

但報導也強調，發在Preprints平台上的論文尚未經過同行評議，也未在正式期刊上發表。也就是說，該研究結果還有待評估，不應直接用來做為臨床指導。

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