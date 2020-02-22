今晚到明晨北東迎雨！明起連3天回暖「西半部高溫逼近30°C」

▲今晚北東有雨。（圖／記者林敬旻攝）

記者李宜秦／台北報導

今日下午東北季風稍微增強，北部、東半部地區出現局部短暫陣雨，中央氣象局表示，今晚到明晨北、東會有較大雨勢，須至明日上午才會逐漸趨緩。週日至週二天氣穩定，各地都是多雲到晴，明起各地溫度回升，西半部高溫有機會超過30度。

氣象局表示，今日清晨各地低溫約14至18度；人工氣象站最低溫是嘉義14度，自動氣象站最低溫是雲林古坑11.3度，由於東北季風下午起稍增強，水氣略增，基隆北海岸、東半部及大臺北地區有局部短暫雨，尤其基隆北海岸及東北部地區雨勢較為明顯。

請繼續往下閱讀...

氣象局預報員林定宜表示，受東北季風增強影響，今晚至明晨北部、東北部地區會有局部較大雨勢，到了明日上午才會逐漸趨緩，各地轉為多雲到晴的天氣型態。

▲明天上午過後北東雨勢將趨緩。（圖／記者屠惠剛攝）

林定宜表示，明日開始各地氣溫回升，預測北部、東半部高溫約22到26度，中南部27到28度，到週二天氣都偏溫暖，西半部高溫有機會突破30度，而低溫部分，中部以北約14到16度、東半部與南部17到19度。

林定宜表示，週三到週四東北季風再度增強，北部、東半部會有局部短暫雨，其他地區則不受影響。到228連假期間，天氣再轉溫暖，各地高溫逐步回升，可能突破30度。

臉書專頁「天氣即時預報」指出，由於天氣回暖、冷空氣減弱，境內空汙也變得更嚴重，而下週只有微弱的東南風，西半部氣流更「停滯」，加上濕度高易起霧，霧霾形成將使空氣更惡化，污染也會逐漸蔓延北上，北部地區空氣將逐漸轉差。

▲西半部空氣污染嚴重。（圖／翻攝自Facebook／天氣即時預報）