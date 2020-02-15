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變天囉！中部以北深夜迎大雨⋯明晚寒流來襲「台北2天內掉18°C」

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▲▼明晚開始全台轉冷。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

▲明晚開始全台轉冷。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者李宜秦／台北報導

把握溫暖天氣！中央氣象局表示，今日天氣穩定，各地高溫約27到30度，今晚深夜開始受鋒面通過影響，中部以北會有較大雨勢，明晚開始寒流南下，全台氣溫驟降，最冷時段為周二、三清晨，低溫下探7到12度。臉書專頁「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，台北2天內就掉18度，溫度變化快需注意保暖。

氣象局預報員張承傳表示，今日天氣穩定，晚上開始鋒面通過，西半部深夜降雨機率大幅提高，各地會有短暫陣雨，明日清晨中部以北將有較大雨勢，東半部則是下半天雨勢明顯。

請繼續往下閱讀...

張承傳表示，此鋒面通過速度快，明晚水氣就會減少，緊接著迎來寒流南下，全台各地都會轉冷，低溫從18度驟降到10度，氣象局也針對中部以北、宜蘭等地發布低溫特報。

▲武漢肺炎日趨嚴重，台北市民於寒流來襲戴口罩防範。（圖／記者林敬旻攝）

▲新冠肺炎日趨嚴重，台北市民於寒流來襲戴口罩防範。（圖／記者林敬旻攝）

張承傳表示，寒流將持續到周三清晨，最冷時段落在周二、周三清晨，台南以北、宜蘭地區低溫僅7到12度，其他地區約12到13度，且寒流影響期間，北台灣高溫僅13到15度，其他地區也僅20度上下，部分空曠地區高溫則僅12度。

張承傳指出，周三白天開始寒流減弱，各地溫度回升，不過周四、周五受輻射冷卻影響，各地低溫也只有13度。另外周三到周五水氣較少，各地都是多雲到晴狀況，周六水氣再增，東半部、北部山區會有降雨機率。

台灣颱風論壇｜天氣特急表示，明日將有一道冷暖差異明顯的鋒面將通過，全台各地的氣溫將會下滑非常迅速，並伴隨天氣轉陰、且有降雨的可能，尤其是北部及中部，可能有短時間的大雨。

台灣颱風論壇｜天氣特急表示，周一開始受寒流影響，此波是本次冬季的第二次寒流，全台呈現乾冷狀況，北部夜間將直接跌破10度，而中南部也會因為輻射冷卻效應，也可能跌破10度，是一個全台有感的寒流，直言「台北兩天內就掉18度，這速度很少見」。

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