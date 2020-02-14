春意濃！今明天氣暖熱還有雨　周日晚起「迎寒流低溫剩9°C」

▲今晚全台各地有雨。（圖／記者林敬旻攝）

記者李宜秦／台北報導

今日天氣暖熱，中央氣象局指出，鋒面仍在台灣北部海面，熱力作用影響，全台中午過後均有降雨機率，明日天氣穩定，各地高溫可達29度，低溫則約18度，早晚溫差較大，周日受鋒面影響，中部以北、東半部將有較大雨勢，到了周日晚上受寒流影響，台南以北低溫僅剩9度，直到周三白天冷空氣才會減弱。

氣象局表示，今日上午各地為多雲到晴的天氣，由於鋒面仍在臺灣北部海面，加上熱力作用，中午前後西半部及東北部天氣將轉為有局部短暫陣雨或雷雨的天氣，並有局部大雨發生的機率，花東地區也有局部短暫陣雨。清晨各地低溫18至20度，上午各地高溫25至28度左右，早晚溫差略大須注意。

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氣象局預報員顏增璽表示，明日鋒面仍在北部海面，各地多雲到晴天氣穩定，下午受熱力作用，山區會有短暫陣雨，各地高溫約27到29度，低溫約18到20度。

▲周日晚起寒流來台。（圖／記者李毓康攝）

顏增璽表示，周日起鋒面通過，清晨開始全台有雨，中部以北、東北部雨勢較大，其他地區則是局部短暫陣雨，鋒面將於周日晚上通過，緊接著迎來一波寒流，各地氣溫就會一路下降。

顏增璽指出，寒流影響時間約3日，周一起溫度驟降，台南以北、東北部低溫約9到12度，花東、高屏地區約12到15度，北台灣整日高溫低於13度，整體屬於乾冷天氣型態，僅西半部山區與東半部地區會有短暫陣雨。

顏增璽表示，周三白天起冷氣團減弱，各地氣溫一路回升，高溫從周三20度逐漸上升，到了下周末高溫可達27到28度，天氣穩定、氣溫暖熱，有春天的感覺。

▲今晚再迎一波春雨。（圖／翻攝自Facebook／天氣即時預報）

臉書社團「天氣即時預報」表示，春雨鋒面通過速度快，目前台灣海峽已有水氣靠近中，今日中午後抵達，預計下午到傍晚全台各地都會下雨，下班、下課時正好是雨天，不過也因為鋒面通過速度快，代表「不一定每一個地方都會下到雨」。

天氣即時預報表示，在周日之前，各地的天氣依舊是「春意濃」，這一次春雨過後，下一次天氣大改變將落在周日到周三，有一波「寒流」南下，各地將大幅轉冷。