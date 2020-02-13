影／下班備傘！鋒面靠近「傍晚～深夜」有雨　下波寒流最冷時段剩8°C

記者李宜秦／台北報導

中央氣象局表示，受鋒面接近影響，今晚到明日全台都有降雨機率，且瞬間雨勢較大。氣象局指出，到了周日受到強烈大陸冷氣團影響，全台氣溫驟降，周一深夜到周二清晨最冷，各地低溫約8到9度，高溫也不會超過12度。

▲周日將有強烈大陸冷氣團來台。（圖／記者李毓康攝）

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氣象局表示，今日中午之後隨著鋒面逐漸接近，西半部及東北部天氣將轉為有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，花東地區也有局部短暫陣雨。氣溫方面低溫約16到20度，白天則因陽光加熱，高溫可達27到29度，下午降雨後氣溫則會開始下降。

氣象局預報員陳伊秀表示，明日天氣與今日類似，受到鋒面接近與西南風影響，各地高溫約25到28度，若鋒面靠近的話，西半部、東北部中午過後就會降雨，不過因為鋒面是移動性的，降雨時間不會太久。

陳伊秀表示，周六天氣狀況穩定，到了周六深夜開始受強烈大陸冷氣團影響，北台灣轉為溼冷天氣，周日上午高溫僅20度，接著氣溫就會一路溜滑梯，預計周日深夜到周一清晨北部低溫10度、中部與宜蘭地區11到12度、南部與花東地區13到15度。

▲周一深夜到周二清晨最冷。（圖／記者湯興漢攝）

陳伊秀指出，周一水氣減少，全台轉為乾冷天氣，高溫僅12到13度，在周一深夜至周二清晨時最冷，各地低溫約8到10度，近山區等空曠地區則僅7度。

陳伊秀表示，周三開始冷空氣減弱，周三、周四天氣穩定、雲量少，西半部日夜溫差較大，白天北部高溫約22到24度、中南部26度，早晚低溫約13到15度。

臉書專頁「天氣即時預報」指出，今年首波春雨鋒面已近，雨勢將在今日傍晚開始，西半部已經有局部的陣雨出現了，愈晚雨勢會愈全面。今晚至周五清晨鋒面抵達，各地都會有陣雨，周五上午雨勢稍緩，到了中下午水氣再增又會下雨，周五晚上雨勢就會停歇。

天氣即時預報提醒，春雨鋒面的特性是「通過速度快」，因此，有下雨的時間不會拉的太長，雨勢也有空檔，但瞬間的雨勢可能稍微大一點，跟冬季的綿綿細雨稍有差別。

▲今晚全台有雨。（圖／翻攝自Facebook／天氣即時預報）