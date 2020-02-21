剛回暖又要變天！未來一週2時間點有雨「北台灣低溫探13°C」

▲近日各地早晚溫差均大。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

今日東北季風減弱，各地都為多雲到晴的天氣，白天高溫達28度，中央氣象局提醒，明天下午開始東北季風增強，基隆北海岸、大台北山區、東部地區會有局部降雨，尤其宜蘭地區下雨時間較長，也會有局部較大雨勢，此外受東北季風影響下雨的時段，北台灣低溫可能下探13度。

氣象局表示，今天東北季風減弱，水氣減少，各地大多為多雲到晴的天氣，東半部雖仍有局部短暫雨，不過降雨的範圍及量值都不多；清晨還是偏涼冷，尤其中部以北低溫仍只有14、15度，白天則會較為舒適，各地高溫普遍在24至27度。

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氣象局預報員陳伊秀表示，未來一週將有2小波東北季風影響台灣，不過時間都不會太長，約一天到一天半。首波東北季風將於明日下午增強，各地從明天上午11開始雲量逐漸增多，水氣漸增。

陳伊秀表示，明日下午開始到深夜，基隆北海岸、大台北山區、東部地區會有局部降雨，桃園以北平地地區也有降雨機會，而宜蘭地區下雨時間較長、雨勢較大。

▲明午後東半部、北部山區轉雨。（圖／記者李毓康攝）

到了週日上午雨勢逐漸緩和，各地天氣轉晴，週日到週二均為多雲到晴天氣型態，僅東半部會有零星降雨。到了週三開始東北季風再增強，週三、週四北部、東半部降雨機率提高，直到週五東北季風減弱，水氣才會減少。

陳伊秀表示，氣溫部分則是早晚溫差較大，沒有受東北季風影響時，各地高溫可達25到28度，低溫約15到18度，而東北季風增強有下雨的時段，高溫略降至23到24度，低溫約13到14度。

臉書專頁「天氣風險WeatherRisk」指出，今日清晨更回溫，台北市已經到18度以上，空曠地區低溫也都10度以上，甚至11到13度，是非常舒適的暖冬天氣，到下週末前幾乎沒有太大天氣變化，僅部分地區受東北風增強影響，會有局部降雨。

天氣風險WeatherRisk表示，這周六北部雲量稍多，東北風略增強，周日又減弱，下週一二也是持續回溫，下週三四有一波東北季風影響，北部、東部會再降雨，目前已經有明顯春天天氣系統的特徵，天氣變動速度很快。