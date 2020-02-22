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日本官員爆安倍開防疫會僅10分鐘！　結束直奔高級飯店用餐3小時

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▲日本首相安倍晉三。（圖／路透社）

▲日本首相安倍晉三。（圖／路透社）

實習記者周依儒／綜合報導

日本新冠肺炎疫情持續升溫，繼首相安倍晉三日前接見河豚業者大啖河豚引發爭議後，近日又傳出他每次召開防疫會議時， 總是草率開個10分鐘而已。日本官員還爆料說，安倍召開會議的目的只是讓媒體拍照傳遞給國民。對此，日本政治評論家森田實表示，即使境內已經有人因肺炎死亡，但「安倍首相似乎沒有感受到危機」。

▲▼ 日本新任環境大臣小泉進次郎（Shinjiro Koizumi）。（圖／路透）

▲▼日本環境大臣小泉進次郎。（圖／路透）

根據日媒報導，安倍在上月30日成立了新冠肺炎控制總部，並擔任總部部長。截至18日為止，總部一共召開了11次的防議會議，但每次大約10分鐘就會結束。一名日本官員爆料，安倍召開會議的目的只是讓媒體拍照，好讓國民看到政府有在做事。除了首相外，先前為了返回家鄉參加後援新年會而缺席防疫會議的的環境大臣小泉進次郎同樣也讓國民超不爽。

▲▼新冠肺炎,武漢肺炎,日本。（圖／路透）

▲日本對新冠肺炎態度消極，導致防疫破洞。（圖／路透）

另外，這名官員更爆料，就算建立總部，但安倍仍然把享受凌駕在疫情上面，每天繼續吃著中華料理、河豚、鐵板燒等各種美食，更誇張的是在本月14日竟然在結束8分鐘的會議後，還跑去高級飯店和《日經新聞》的記者吃了3小時的晚餐。

對此，日本政治評論家森田實也表示，「即使日本境內已經有人因肺炎死亡，但安倍首相似乎沒有感受到危機，如果跟醫學專家共進晚餐可能是好事，但顯然不是。」而新聞出來後也引起許多網友留言表示，「到底在搞什麼」、「根本沒有危機意識」等等。

▲目前還停靠在橫濱港的鑽石公主號。（圖／路透）

▲目前還停靠在橫濱港的鑽石公主號。（圖／路透）

安倍晉三於19日去山口縣下關接見河豚業者，在試吃河豚時表示「口感香脆有嚼勁」，並希望來日本玩的旅客能來嚐看看，但當天晚間隨即爆出停靠在橫濱港的鑽石公主號又確診79人，因此相關新聞出來後也遭到日本網友罵翻，直嗆「現在是吃河豚的時候嗎？」

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