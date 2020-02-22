陸中醫院士8個月前神預測：2019冬至前後將有「瘟疫發生」　

▲中醫內科專家王永炎。（圖／翻攝自微博）

實習記者周依儒／綜合報導

目前全球新冠肺炎（COVID-19）確診病例已有7萬多名，死亡人數也達2千多人。近日一段影片在陸網上不斷瘋傳，內容是2019年6月一次學術會議上，中醫內科學專家王永炎預測，「今年下半年特別是在冬季前後，也就是連續到明年的春季，要有瘟疫發生。」此言論和從去年底爆發的新冠肺炎疫情不謀而合。

綜合陸媒報導，在召開技術體系崗位科學家候選人答辯評審會上，中國中醫科學院王永炎院士提到，「觀萬物生靈之象、觀疾病健康之象，所以今年大江以南暴雨成災。」隨後又引用《易經》的「厥陽風木司天」所描述的太虛元象，指出當年（2019）的上半年會比較和緩，但下半年在冬至前後連續到明年的春季，會有瘟疫發生。

▲中醫內科專家王永炎在去年的預測。（圖／翻攝自微博）



據悉，中國首例新冠肺炎接診的預測時間和王永炎院士所提到的時間點僅僅相隔4天，因此也讓許多人直呼根本是「神預測」，影片也在網路上瘋傳。不過同時也引起許多人質疑中醫究竟科學嗎？能治療現代疾病嗎？

中國中醫科學院院長黃璐琦也在近日表示，他們將新冠肺炎痊癒出院的病人依照治療方式歸類為3組，分別是純中醫治療、純西醫治療和中西醫合併治療，比對之後發現中西醫結合治療患者平均住院時間比另外兩組縮短許多，且肺炎的發燒、咳嗽、心慌、食慾減退等症狀也比西醫組明顯有改善。

另外，廣州第八人民醫院申報的透解祛瘟顆粒（肺炎1號方）也在本月初獲得批准，可在全省30家肺炎指定醫院做臨床使用。據悉，有50例輕症患者在服用過肺炎1號方一週後，體溫逐漸保持正常，且沒有任何人轉重症。而日前也有人在網上公開肺炎1號方的秘方，分別是蒼朮3克、金銀花5克、陳皮3克、蘆根2克、桑葉2克和生黃芪10克，並用開水泡開後當茶喝7到10天即可，也再次印證中醫也能治療現代疾病。