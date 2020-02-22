61歲毒嬤參加「新天地教」傳染98人...網傳教會下封口令！

▲南韓大邱新天地教會發生集體感染，展開消毒。（圖／路透）

實習記者周依儒／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）在南韓疫情迅速擴大，南韓官方今（22）日午間宣布，全國所有行政區皆淪陷，其中大邱與慶北最為嚴重。由於南韓確診人數連日激增，且多數病例都追溯到大邱的「新天地教會」，不過，近日卻傳出新天地教會已在內部下令，要求教徒們這禮拜不要參加新天地教會的禮拜，改去別的普通教會。

據韓媒Dispatch報導，自從61歲的疑似「超級傳播者」婦人確診後，由於她曾出席一個千人教會聚會，與多人近距離接觸，疑導致至少98名教友出現染病徵狀，新天地教會就立刻宣布關閉教會，並表示已配合政府積極防疫，主動篩選出和確診病患有高接觸的教徒，同時也痛斥澄清所有不實謠言都是抹黑。

▲南韓新天地教會。（圖／路透）



不過許多人仍將矛頭指向新天地教會，因此新天地教會開始有各種動作來「洗刷冤屈」，除了下令教徒這週改去別的教會禮拜外，更有非教徒的教會內部工作人員寫信給信徒表示，新天地教會目前正在做外部宣教活動，請教徒去別地方禮拜，且要小心新來的教徒。

推特上更瘋傳新天地教會打算下令教徒去傳染新冠肺炎的病毒，試圖移轉焦點讓大眾覺得病毒傳播不是新天地教會的問題；且對於韓國各平台上開始出現的各種指控，教會高層也下令所有出現症狀的教徒禁止表示自己是新天地教會一徒。據悉，更有教徒的家屬在網上揭露，新天地教會更指示所有教徒，倘若一旦確診，一律必須向調查機構表示沒有參與教會集會。

▲南韓這幾日確診人數激增，且都聚集在大邱。（圖／路透）



新天地教會在上月底曾在首爾光化門示威抗議，一共聚集了5萬名身穿黑衣、頭綁紅巾的教徒，聲援一名27歲的該教徒女子和家人在宗教紛爭中發生衝突而死。據悉，今年88歲的創辦人李萬熙在1984年創立新天地教會，教徒們一致認為李萬熙就是聖經裡所說的「下一個耶穌」，因此他們也視其他教為異端。

不過韓國基督教監理會在2014年舉辦舉辦第31次大會，大會上認定了9個雖然名為基督教但其實是邪教的組織，其中也包括了新天地教會。

▼新天地教會創辦人李萬熙和情人金南熙出席該教大型集會影片。影片取自Youtube，如遭刪除請見諒。

