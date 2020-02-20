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香港貨輪疑載18米飛彈發射裝置　遭印度海關扣押

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▲港籍貨輪遭印度海關扣查。（影／翻攝自youtube／WION）

實習記者崔子柔／綜合報導

印度海關日前以非法裝載彈道飛彈發射裝置為由，扣留一艘懸掛香港旗幟的貨輪，初步檢驗該裝置為「軍民兩用材料」，若後續檢查也證實其軍事用途，印度將會沒收這批貨物。

綜合印度媒體報導，香港貨輪大翠雲（DA CUI YUN）1月27日從中國江陰港出發，目的港為巴基斯坦喀拉嗤的卡西姆港（Port Qasim），2月3日行經印度古吉拉特邦坎德拉港停靠，被海關扣押，安置在該碼頭的13號貨倉接受檢查。

印度外交部拒絕提供大翠雲的詳細資訊，消息人士指出，當時貨輪要求在坎德拉港卸一些貨物，但海關發現異常便扣留。《印度時報》則稱，印度海關先前收到情報顯示，貨輪上有一18公尺長4公尺寬的軍民兩用高壓裝置。

印度國防研究與發展組織（DRDO）分出2組專家檢驗該裝置，第1批結果顯示該裝置可被用於製造固體燃料彈道飛彈的複合襯層，第2批以核科學家為主的團隊本周將進行進一步研究，若2次結果都顯示該裝置的軍事用途，印度將會沒收這批貨物。

巴基斯坦卡西姆港位處的信德省（Sindh）有專門發展彈道飛彈計畫的「太空及大氣研究委員會」（Space and Upper Atmosphere Research Commission），而中國是巴基斯坦最大的武器供應國，一直以來都在協助其武器發展。

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