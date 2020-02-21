迎接川普先把「窮人藏起來」　印度「面子工程」築牆500米擋貧民窟





▲為了川普即將在24日來訪印度古茶拉底省，地方政府築起圍牆擋住貧民窟，並表示這有「美化市容」的功用。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者簡立宇／綜合報導

「與其要花這麼多錢蓋牆，為什麼不改善貧民窟讓我們的生活更好？」當地居民表示，「為什麼要把窮人藏起來？」印度古茶拉底省（ Gujarat）為了迎接美國總統川普來訪，大搞「面子工程」，在貧民窟外築起高約6到7英尺高（約2公尺）、長度1640英尺（約500公尺）的圍牆。

據《紐約時報》報導，該貧民窟約住有2000人。另外，地方政府在星期一（17日）驅逐了45個家庭，他們住在靠近體育館的貧民窟。這些居民表示他們是因為即將到來的活動被驅離，「我們已經住在這裡至少20年了，現在卻因為某些『重要首領』要來這城市1天，我們被逼得要離開家園。」

資深的政府官員帕特爾（Bijal Patel）表示，築牆是為了「安全因素」，不是為了遮住貧民窟，「這座圍牆也有美化、清潔市容的功用。」另一位政府官員瓦爾納（Kishore Varna）表示，土地權是整個城市的，驅逐這些居民是依法行事。然而官員並沒有表示為何驅離通知正好就發布在川普要來的前幾天。

另外根據Foxnews報導，印度政府為了川普參觀泰姬瑪哈陵（Taj Mahal ）的行程，在主建築物旁的亞穆納河（Yamuna river）排入了1700萬公升的水，希望能洗淨這條恆河支流的汙染和臭味。

川普將在24、25日訪問印度，並和印度總理莫迪舉行國防與貿易談判。而這兩天的行程安排，川普和第一夫人梅蘭妮雅（Melania Trump）將會在24日上午抵達古茶拉底省首府阿默達巴德（Ahmedabad）。莫迪會在機場迎接川普，隨後一行人將前往摩特拉體育館（Motera Stadium），出席「你好，川普」（Namaste Trump）歡迎活動，估計將有超過110萬人參加。

活動結束後，他們將前往阿格拉（Agra），參觀泰姬瑪哈陵。隔天早上，川普和莫迪將和莫迪進行會談，討論國防、貿易等議題。會後，川普夫婦將前往甘地紀念館（Raj Ghat）參觀。



