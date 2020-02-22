56歲男乘務員確診染病！活動軌跡曝光...多次往返北京、安徽

▲安徽一名乘務員被確診染病。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者洪珮瑄／綜合報導

安徽省蚌埠市19日確診一例新冠肺炎（COVID-19）病例，是一名56歲的謝姓男子。據悉，他是一名鐵路乘務員，病發前曾多次往返北京與蚌埠之間，目前已在醫院進行隔離治療。

據《央視》報導，安徽省今（22）日發布19、20日的2例新冠肺炎患者訊息，其中一名患者謝男為鐵路乘務員，1月26日值乘K148次列車（值乘均為12號車廂），從阜陽至北京；1月27日值乘K147次列，從車北京返回阜陽；1月27日乘坐K8484列車（9號車廂）回蚌埠，接著步行回家。

隨後，謝男在2月1日、2日不斷往返北京與蚌埠之間，3日與一名確診患者有密切接觸，直到10日開始出現發熱症狀，11日晚間戴口罩，步行到蚌醫一附院發熱門診就診，最後被確診患有新冠肺炎，同時轉至定點醫院隔離治療，目前病情已漸漸穩定。

另外，安徽合肥新增的另一名確診患者，為一名年輕女性，分別於2月3日、4日、10日、12日在公司上班。據悉，她12日開始出現頭痛、發熱等症狀，但卻只有自行服藥，直到18日出現咳嗽症狀，於合肥市濱湖醫院發熱門診就診，最後也被確診染病，目前仍在隔離治療當中，病情轉為穩定。

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