新冠肺炎比SARS難救！陸專家親認病毒「攻擊力超強」：多器官遭殃

▲新冠肺炎重症治療進展牽動人心。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

新冠肺炎重症治療進展牽動人心。2月19日晚，北京朝陽醫院副院長童朝暉、北京地壇醫院感染二科主任醫師蔣榮猛、中南大學湘雅醫院感控科主任吳安華等3位中央指導組醫療救治組專家，就新冠肺炎重症救治召開記者會，他們一致認為，「新冠病毒傳染性極強，救治難度比SARS大，但病亡率低於SARS。」

據《長江日報》報導，童朝暉於1月18日到武漢，通過這1個月的一線救治經歷，他從年齡、發病進展、受累器官等方面，將新冠病毒與SARS進行了對比。

他發現，與SARS患者群體主要是中青年不同，新冠肺炎重症患者以50歲以上的老年人為主，這部分人群多有心腦血管等基礎疾病，在發病進程上，新冠肺炎患者病情進展更快，缺氧發展很明顯，如果控制不好很快會發展到呼吸衰竭。

此外，童朝暉指出，和SARS患者受累器官集中在肺部不同，新冠病毒除了攻擊肺部，還會攻擊心臟、腎臟、腸道等多個器官，造成多器官衰竭，正因如此，新冠肺炎重症患者的救治難度比SARS患者大。

▲新冠病毒救治難度比SARS大。（圖／路透社）

他表示，「我們提出要密切關注輕度、普通型患者的病情變化，比如心率、血壓、血氧等指標；將治療端口前移，可提高重症患者的救治成功率。」

對於《重症新型冠狀病毒感染肺炎診療與管理共識》中提到，危重症患者符合一定指征後，需要使用ECMO（葉克膜），該設備是否夠用？童朝暉回應，「中南醫院、金銀潭醫院和肺科醫院是最早收治重症和危重症患者的3家醫院，目前為止有20例左右的患者使用了葉克膜。」他解釋，葉克膜是一種生命支持手段，不是治療手段，不是所有危重症患者都需要用到體外膜肺。

對於民眾關心的氣溶膠傳播問題，蔣榮猛解釋，「氣溶膠傳播有2個限定，第一是密閉空間，第二是高濃度；在相對封閉的環境中長時間暴露于高濃度氣溶膠情況下存在被感染的可能，醫院病房，尤其是ICU病房是高危區域，威脅的主要是醫護人員，普通人並不太容易接觸到。」

「公眾無需對氣溶膠傳播過於恐慌。」蔣榮猛提醒，堅持戴口罩、勤洗手、多消毒仍然是最佳的預防措施，在家裡可注意多通風；通風可吹散飄浮在空氣中的病毒顆粒，降低濃度。

「公眾無需對氣溶膠傳播過於恐慌。」蔣榮猛提醒，堅持戴口罩、勤洗手、多消毒仍然是最佳的預防措施，在家裡可注意多通風，通風可吹散飄浮在空氣中的病毒顆粒，降低濃度。