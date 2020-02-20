無症狀患者越來越多！最新研究：新冠肺炎傳染力比SARS高20倍

▲美國研究新冠肺炎傳染力，比SARS強20倍。（圖／AFP）

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新冠肺炎疫情延燒，全球累計已逾75600例確診、2122人死亡，先前有不少研究顯示新型冠狀病毒的傳染力高於SARS；根據美國德州大學奧斯汀分校研究人員的最新研究發現，新冠肺炎病毒與人類細胞受體結合並造成感染的能力，最高可達「嚴重急性呼吸道症候群」（SARS）的20倍。

▲美國科學家研究發現，新冠肺炎病毒與人類細胞受體結合並造成感染的能力，最高可達SARS病毒的20倍！（圖／Daily Mail）

新冠肺炎人傳人的速度更甚昔日的SARS，也有越來越多的無症狀患者出現，感染武漢肺炎約只有7成5會發燒，可能伴隨四肢無力、乾咳、嘔吐症狀，部分人甚至不明顯；與SARS容易發高燒的特性，只能說約略相似，但跟一般流感會流鼻水的症狀相對不同。

根據報告指出，SARS與新冠病毒有同樣的宿主細胞受體，也就是血管收縮素轉化酶２（ACE2）；相較於SARS，新冠病毒與人類ACE2結合的親和性（affinity）約莫高出10到20倍。報告稱，新冠病毒顯然更容易人傳人，它與人類ACE2結合的高親和性，可能造就該病毒能更容易人傳人。新冠肺炎的死亡病例數已超越當年的SARS。

▲全球已確診超過75600起，2122人死亡，疫情迅速席捲全球！（圖／Daily Mail）

不過研究人員也指出，仍需進一步研究，以探究新冠病毒的人類細胞受體ACE2在協助新冠病毒人傳人上所扮演的角色。研究還發現，儘管新冠病毒的受體結合區域（RBD）在結構上與SARS類似，但新冠病毒對3種SARS的RBD的單株抗體（mAbs）結合力卻不佳。

▲數據顯示99%的確診疫情發生在大陸，數千萬的居民被破封城，以遏制不斷升級的危機！（圖／Daily Mail）

研究人員指出，單株抗體就像「防空導彈」，會針對病毒的特定蛋白質進行反制，進而癱瘓病原體感染人體細胞的能力，但用於新冠病毒便會成效不彰。另外，大陸感染病學專家鍾南山預估，新冠肺炎疫情高峰預計在2月中下旬出現，到4月左右將趨於平穩，不過國內感染科權威醫師黃立民認為，這判斷過於樂觀。

黃立民認為，高峰期不太可能已經到了，還有很多國家根本沒有個案發生，加上大陸還有很多省分，其實病人是不多的，可是已經出現病人了，那這些省分是不是，整個病情都會消失掉，疫情會往下走，這個都是高度疑問的問題，，所以鍾南山稱高峰期已經過了，他覺得是過度樂觀。

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