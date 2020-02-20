居家隔離小孩公園溜滑梯...地方媽媽全嚇壞　她聽說就PO文下場慘

▲台南41歲周姓女子，在臉書PO文散布疫情假情息，引起社區民眾恐慌，被市警三分局函送法辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

臉書媽媽社團於2月18日晚上出現一則貼文，表示台南市安南區某處公園有家長帶正在居家隔離的小孩外出溜滑梯，且經當地里長勸導制止無效，PO文一出造成在地媽媽恐慌，台南市警三分局於網路發現此篇貼文，經調查證實為假消息後，將涉案人41歲周女依《傳染病防治法》函送台南地檢署偵辦。

市警三分局於18日晚間，於網路發現周女發布關於武漢肺炎疫情訊息後，即向里長、區公所、衛生所等單位查證，以確認訊息真實性，經過調查，警方發現該則貼文為假訊息，立即主動聯繫被訛傳違反防疫規定郭姓家屬到案說明。

家屬之一郭小姐表示，家中確實有自中國大陸返台人士，但有遵守「居家檢疫」規定，並非如網路假訊息所言，到處趴趴走，且遭民眾目擊溜滑梯兒童，並非政府列管居家隔離對象，希望警方調查後可以還予清白。警方查到涉嫌發布假消息的周女，周女說她是聽別人說的，警方依法先將她函送送辦，其他人進一步調查中。

市警三分局呼籲，散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，可依傳染病防治法移送檢察機關偵辦，最高可科以新台幣3百萬元之罰金；如未涉刑罰者，亦可依社會秩序維護法裁處罰鍰。請民眾務必查證訊息內容，切勿以訛傳訛，造成社會大眾不必要之恐慌，並觸犯法網。