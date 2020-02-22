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爆料徒增恐慌！指揮中心擬「對不實報導開罰」　陳時中：社會都亂了

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▲疾管署說明新冠肺炎疫情,中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中 。（圖／記者李毓康攝）

▲疾管署說明新冠肺炎疫情,中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎疫情擴散，國內民眾人心惶惶，有人認為應公布確診案例所在位置，避免傳染，甚至有不少人會向媒體爆料，公布案例資訊。對此，指揮中心指揮官陳時中表示，隨意亂爆料、以個人感覺評論疫情，只是讓某些人被標籤化，會讓整個社會都變得混亂，直言是「徒增恐慌」，並撂下狠話「擬對爆料新聞開罰」。

我國目前新冠肺炎確診案例累計26例、1死，導致民眾人心惶惶，有立委認為，可以公布確診案例所在位置，讓民眾自動避開，許多民眾也希望指揮中心公布確診病例足跡。

請繼續往下閱讀...

對此，陳時中表示，地方政府一定會知道疫情狀況，相關指揮、疫調都會與地方政府合作，其資訊絕對足夠，地方若有需要進一步掌握，可與指揮中心討論，考慮公布部分地區等，但若全部能掌握還公開，只是徒增恐慌，畢竟裡面有無症狀感染等無限可能性，公布足跡對社會有什麼幫助？

陳時中表示，只能呼籲大家要盡量配合隔離與疫調，我們會透過很多系統查證，但若詢問時能誠實以對，最能幫助掌握訊息，否則就會人人自危。他也強調，隨意亂爆料，只會讓某些人被標籤化，撕裂社會，如果大家都這樣爆料，疫調時誰敢講實話，整個社會都亂了。針對相關單位的爆料新聞，將檢視是否合法，若有違法將會依法辦理。

陳時中說，「好像昨天某新聞台，沒有查證確實是個相關人員的爆料，我聽起來這樣的爆料其實他是希望說不要被標示化了，可是他所講的都讓他的親人都標籤化了，這樣弄下去是一件非常不好的事情，如果大家都這樣來爆料，以後誰又敢講任何的事情？別人爆料我跟疫調講什麼、講到誰？那整個社會都亂了。我要特別呼籲，若相關的地方政府有什麼樣的建議直接給我們，是說掌握度啦，這地方我實在掌握不住，就要報上來，看怎麼披露相關訊息，衡量有沒有必要性，呼籲中央地方大家一起合作面對疫情。」

陳時中進一步指出，「其實大家檢視一下相關說法，其實這東西我常在講，個人印象不足以代表真實性，疫調非常困難，有聽到他們新聞訪問時，我聽到兩句話，一句話是說他兒子都沒有不舒服，可是健保資料明明從1/11到2/10有上呼吸道呼吸道整狀在就診中，事實跟感覺不太一樣。第二個就是說，我旁邊、他旁邊的人都沒病，都檢查過都沒病，都很好，很恭喜，那難道要有病才好嗎？接觸者很多啊，非常的多，經過疫調檢驗排除，用個人感覺做重大疫情的評論，相當不恰當的事情。」

陳時中呼籲，不要把相關疫調人員、感染者、接觸者標籤化，每個人都有機會得病，大家要一起共同努力面對疫情。

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