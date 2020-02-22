新冠病毒狡猾！檢測陰性「不能排除感染」...還需考慮四大因素

▲核酸陰性不能排除新冠感染。（示意圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸國家衛健委22日發佈的防控方案顯示，核酸檢測結果陰性不能排除感染，需要排除可能產生假陰性的因素，包括樣本質量差，譬如口咽等部位的呼吸道樣本；樣本收集的過早或過晚；沒有正確的保存、運輸和處理樣本；技術本身存在的原因，如病毒變異、PCR抑制等。

據《澎湃新聞》報導，《新型冠狀病毒肺炎防控方案（第五版）》基於目前對新型冠狀病毒的科學研究，將總體方案中的主要傳播途徑論述修改為，「經呼吸道飛沫和接觸傳播，在相對封閉的環境中長時間暴露於高濃度氣溶膠情況下存在經氣溶膠傳播的可能，其他傳播途徑尚待明確。」

▲假陰性的情況時有發生。（圖／路透）

實驗室檢測技術指南則強調，提高核酸檢測陽性率的具體措施和要求，細化了標本採集和處理方法，增加了單靶標陽性病例的判定原則。

其中明確提出，「核酸檢測結果陰性不能排除新型冠狀病毒感染，需要排除可能產生假陰性的因素，包括：樣本質量差，比如口咽等部位的呼吸道樣本；樣本收集的過早或過晚；沒有正確的保存、運輸和處理樣本；技術本身存在的原因，如病毒變異、PCR抑制等。」

在特定場所消毒技術方案和特定人群個人防護指南中，細化了手消毒劑的可選擇種類，建議手、皮膚選擇有效的消毒劑如碘伏和過氧化氫消毒劑等手皮膚消毒劑或速乾手消毒劑擦拭消毒。

▼新冠肺炎防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）