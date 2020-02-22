陸新冠肺炎英文更名　衛健委：與世衛組織保持一致

▲大陸將新冠肺炎英文名改為「COVID-19」，與WHO保持一致 。（圖／翻攝大陸衛健委官網）

記者魏有德／綜合報導

大陸國家健康衛生委員會官網22日凌晨發出通知，決定將「新型冠狀病毒肺炎」英文名稱修訂為「COVID-19」，與世界衛生組織命名保持一致，中文名稱則維持不變。此前，衛健委曾發布新冠病毒感染的肺炎暫命名通知，將中文名稱定為「新型冠狀病毒肺炎」，英文名稱則定為「Novel coronavirus pneumonia」，簡稱為「NCP」。

▲新冠病毒。（圖／NIAID Flickr）

世界衛生組織（WHO）曾於11日在日內瓦召開的國際記者會上宣布，新型冠狀病毒正式命名為COVID-19, 此縮寫代表為2019年發現的冠狀病毒疾病。對於使用「COVID-19」的縮寫，WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，選擇這名稱，是為了避免將此病毒與地域、動物或個人有所連結，以消除歧視。

▲WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／達志影像／美聯社）

世衛組織同時在官方推特（Twitter）上解釋其命名準則，根據世界衛生組織（WHO）與世界動物衛生組織（OIE）、聯合國糧食及農業組織（FAO）商定的準則，「我們必須找到一個命名，不涉及地理位置、動物、個人或人群，而且這個命名也要易讀，並與該疾病有關。」

最新數據顯示，大陸新冠肺炎疫情自21日止，新增確診病例397例，新增死亡病例109例（湖北106例，河北、上海和新疆生產建設兵團各1例），新增疑似病例1361例。據統計，大陸現有確診病例達53284例（其中重症病例11477例），累計治癒出院病例20659例，累計死亡病例2345例，累計報告確診病例76288例，現有疑似病例5365例。累計追蹤到密切接觸者618915人，尚在醫學觀察的密切接觸者則為113564人。